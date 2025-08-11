Ключевые моменты

Встреча на Аляске будет тестом для Путина

15 августа 2025 года на Аляске состоится личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Это событие вызвало широкий резонанс в международной политике и стало предметом активных обсуждений. Главное:

Место встречи выбрано символически — Аляска, как нейтральная территория с историческим значением в отношениях США и России.

Цель переговоров — обсуждение возможных путей урегулирования конфликта в Украине. Среди предложений — прекращение огня, обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент Зеленский пока не приглашен, что вызывает критику со стороны Киева и европейских партнёров.

Позиция Трампа — стремление к заключению мирного соглашения, которое устроит обе стороны. Он рассматривает встречу как шанс продемонстрировать дипломатическое мастерство и укрепить имидж миротворца.

Позиция Путина — максималистские требования, включая признание Восточной Украины российской и ограничение военного потенциала Украины.

Аналитики предупреждают, что без участия Украины и ЕС шансы на устойчивое соглашение крайне низки. Встреча может быть использована Кремлём как инструмент затягивания конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что эта встреча станет проверкой Путина на серьезность его намерений завершить войну, однако позже переговоры должны продолжиться с участием Украины.

«Следующая пятница будет важной, потому что она станет проверкой для Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне», — Рютте в эфире ABC News. — Когда дело дойдет до переговоров в полном объеме, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе… Речь пойдет о территории. Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее – конечно, не имея ограничений по численности своих военных. А для НАТО – чтобы не было ограничений в отношении нашего присутствия на восточном фланге».

На вопрос, существует ли риск того, что Трамп и Путин договорятся о «чем-то, что вознаграждает Россию за ее вторжение в Украину», Рютте ответил: «Нет, я не думаю, что риск существует».

По его словам, «президент Трамп абсолютно непреклонен в том, чтобы довести эту войну до конца, но также и в дальнейшем оказывать максимальное давление на Путина».

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что встреча его шефа с президентом США Дональдом Трампом «принесет мир» в Украине.

«Неоконсерваторы и другие разжигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — написал он в соцсети X.

Последствия воздушного террора россиян

В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали 20 человек, одну из пострадавших деблокировали из-под обломков здания.

В ночь на 11 августа враг атаковал Украину 71 ударным БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских дрона.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

ВСУ поразили командный пункт россиян в районе Олешек

Силы обороны поразили командный пункт российских оккупационных войск в районе Олешек на Херсонщине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ Украины.

«Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек. По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по данным разведки, среди ликвидированных захватчиков — «командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона».

«Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается», — добавили в Генштабе ВСУ.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 137 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и три артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек.

Также оккупанты потеряли: