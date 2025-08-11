Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.

Погода жаркая: днем +30…+32 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в понедельник, 11 августа, останется в пределах 23-24°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

В Одессе сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха достигнет 30–33°C. Будет переменная облачность, осадков не предвидится.

Приятного отдыха, но помните о безопасности: вчера на пляжах в Белгород-Днестровском районе погибли трое отдыхающих – они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в неположенных местах.

