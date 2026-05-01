Ключевые моменты:

  • Дрон атаковал ТРЦ «Ривьера» в Одесском районе, повреждена крыша.
  • После удара возник пожар, его оперативно ликвидировали.
  • Пострадавших нет, на месте продолжают работать службы.
  • Воздушная тревога в регионе не прекращается, фиксируется новая угроза дронов.

«Днем враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена крыша торгового центра. Возник пожар, который уже ликвидирован», – проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших – посетителей успели вовремя эвакуировать.

Сейчас на месте идут работы по устранению последствий атаки.

Дрон атакував ТРЦ «Рив’єра» в Одеському районі, пошкоджено дах

Одеса атака дронів 1 травня: удар по ТРЦ «Рив’єра» – наслідки

По данным мониторинговых Телеграм-каналов, речь идет о ТРЦ «Ривьера» в Фонтанке. К слову, в начале полномасштабной войны, 9 мая 2022 года этот торговый центр уже пострадал в результате вражеской ракетной атаки, когда был разрушен склад готовой продукции.

В ноябре того же года ТРЦ «Ривьера» возобновил работу.

В настоящее время тревога продолжается. Сообщается о движении группы «шахедов» со стороны Тендровской косы на Фонтанку/Черноморское.

Также отметим, что сегодня днем страна-агрессор Россия, очевидно в отместку за Туапсе, массированно атакует дронами ряд регионов Украины. В частности, сообщается об атаке на Тернополь – в городе слышны взрывы и в небо поднимается дым.

