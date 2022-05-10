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Подробности ночного обстрела 9 мая: сгорели ТЦ и склады, есть жертвы

Подробности ночного обстрела 9 мая: сгорели ТЦ и склады, есть жертвы

Около 23:00 по Одессе были выпущены 7 крылатых ракет авиационного базирования. Ими уничтожены крупнейший в Одессе торговый центр и склады товарной продукции. Погиб один человек, пятеро ранены.

Подробности рассказали в Оперативном командовании «Юг». В сообщении сказано:

«Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации.

7️ ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит.

Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в «чрезвычайно опасный» торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

поэтому враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

К сожалению, 1️ человек погиб, 5️ раненые доставлены в больницу, им оказана помощь».

Отметим, что, судя по последним обстрелам, россия теперь воюет не с армией Украины, а с ее предпринимателями. Целями последних обстрелов стали отел и ресторан на побережье, а теперь вот торговый центр и склады, где те же предприниматели хранят свою продукцию.

последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
осколки ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты

Фото: Оперативное командование «Юг»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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