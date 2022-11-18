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Торговый центр «Ривьера» открылся спустя полгода после ракетной атаки (видео)

Торговый центр «Ривьера» открылся спустя полгода после ракетной атаки (видео)

Сегодня, в пятницу, 18 ноября 2022 года в селе Фонтанка заработал торгово-развлекательный центр «Ривьера» спустя полгода после ракетного удара 9 мая.

Об этом сообщает один из местных телеграм-каналов и публикует видео с места события:

Ранее представители ТЦ обнародовали информацию о том, что «Ривьера» частично возобновит работу 18 ноября. Также был опубликован список открывшихся магазинов:

Ривьера, магазины

Напомним, вечером 9 мая российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого был разрушен самый крупный в Одессе торговый центр «Ривьера» и склад готовой продукции.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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