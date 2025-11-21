Ключевые моменты

ВСУ сбили или подавили 95 вражеских БПЛА, но 19 все же достигли целей.

В Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях есть раненые и разрушения.

В Запорожье авиабомбы убили 5 человек.

В Тернополе продолжаются спасательные работы.

Последствия ударов РФ 21 ноября

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 115 ударными беспилотниками. В отражении атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные группы ВСУ.

По данным Воздушных сил, ПВО удалось сбить или подавить 95 дронов Shahed, «Гербера» и других типов. Однако 19 дронов всё же попали по объектам в 12 населённых пунктах. В четырех местах фиксировалось падение обломков.

Наиболее серьезно пострадали гражданская инфраструктура и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. К сожалению, есть погибшие среди мирных жителей.

Одесса

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражено здание СТО и административное здание. Уничтожено несколько легковых и повреждены грузовые автомобили. Пострадали пять человек.

Запорожье

Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погибли 5 человек, еще минимум 8 ранены. Повреждены многоэтажные дома, торговые павильоны, супермаркет и автомобили. На месте случившегося вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.

Черниговская область

В области зафиксированы пожары и разрушения из-за ударов дронов.

В Черниговском районе загорелся частный дом, здание повреждено.

В Новгород-Северском районе пожарные доставали из-под завалов сотрудницу магазина, однако её спасти не удалось — женщина погибла.

Тернополь

Третий день продолжается разбор завалов после вражеского удара. Работы ведутся на уровне 5–6 этажей, обследуется каждый метр. По данным ГСЧС, уже вывезено около 638 тонн строительных обломков. На месте работают 181 спасатель и 52 единицы техники. На утро 21 ноября известно:

Погибли 28 человек, среди них трое детей.

Ранены 94 человека, в том числе 18 детей.

Спасены 46 людей.

Судьба еще 16 человек остается неизвестной.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения. Россия нанесла 62 авиаудара и сбросила 145 управляемых авиабомб и применила 3470 ударных дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины поразили район сосредоточения личного состава и техники врага, а также пункт управления российскими БПЛА.

Потери российской армии за сутки составили приблизительно 1050 человек, а также:

3 бронированные боевые машины;

20 артсистем;

150 беспилотников тактического уровня;

65 единиц автомобильной техники.