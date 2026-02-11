Ключевые моменты:

Отключения заставили одесситов массово использовать генераторы для бизнеса, критических объектов и домов.

Жалобы растут: шум, вибрация, выбросы.

Что говорит закон.

Советы по минимизации вреда.

Одесситы жалуются на генераторы

Массированные атаки заставили одесситов искать надежные пути автономного питания. В результате генераторы стали спасением для бизнеса, критических объектов и тысячи домов в нашем городе. Тем не менее вместе с желаемым светом появляются жалобы на шум, вибрацию и выбросы.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты получают все большее обращение от жителей.

Законно ли это все?

Закон четко разрешает: во время военного положения и еще через полгода после него генераторы, системы непрерывного питания и электрогенераторные установки работают без разрешений на выбросы и деклараций. Кроме этого, бизнес и домохозяйства Одессы освобождены от проверок атмосферного воздуха — это реальная поддержка во времена отключений.

Однако инспекция призывает одесситов к сознанию, ведь генераторы это необходимость. Гул и шум могут раздражать соседей и вредить экологии. Именно поэтому, чтобы избежать конфликтов и сохранить чистый одесский воздух, следуйте простым советам:

Выберите современные модели, интегрируйте с солнечными панелями или другими зелеными источниками.

Регулярно меняйте фильтры, смазки.

Установите глушители и шумозащитные экраны.

Располагайте подальше от домов в проветриваемых зонах.

