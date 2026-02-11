Ключевые моменты:
- Отключения заставили одесситов массово использовать генераторы для бизнеса, критических объектов и домов.
- Жалобы растут: шум, вибрация, выбросы.
- Что говорит закон.
- Советы по минимизации вреда.
Одесситы жалуются на генераторы
Массированные атаки заставили одесситов искать надежные пути автономного питания. В результате генераторы стали спасением для бизнеса, критических объектов и тысячи домов в нашем городе. Тем не менее вместе с желаемым светом появляются жалобы на шум, вибрацию и выбросы.
По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты получают все большее обращение от жителей.
Законно ли это все?
Закон четко разрешает: во время военного положения и еще через полгода после него генераторы, системы непрерывного питания и электрогенераторные установки работают без разрешений на выбросы и деклараций. Кроме этого, бизнес и домохозяйства Одессы освобождены от проверок атмосферного воздуха — это реальная поддержка во времена отключений.
Однако инспекция призывает одесситов к сознанию, ведь генераторы это необходимость. Гул и шум могут раздражать соседей и вредить экологии. Именно поэтому, чтобы избежать конфликтов и сохранить чистый одесский воздух, следуйте простым советам:
- Выберите современные модели, интегрируйте с солнечными панелями или другими зелеными источниками.
- Регулярно меняйте фильтры, смазки.
- Установите глушители и шумозащитные экраны.
- Располагайте подальше от домов в проветриваемых зонах.
То есть никакой ответственности по факту нет.
Прямо под окном гена рычит и воняет,или в 10-ти метрах поодаль хотя бы — это никак и никем не регулируется?