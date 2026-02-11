Ключевые моменты:

  • Отключения заставили одесситов массово использовать генераторы для бизнеса, критических объектов и домов.
  • Жалобы растут: шум, вибрация, выбросы.
  • Что говорит закон.
  • Советы по минимизации вреда.

Одесситы жалуются на генераторы

Массированные атаки заставили одесситов искать надежные пути автономного питания. В результате генераторы стали спасением для бизнеса, критических объектов и тысячи домов в нашем городе. Тем не менее вместе с желаемым светом появляются жалобы на шум, вибрацию и выбросы.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты получают все большее обращение от жителей.

державна інспекція про роботу генераторів в Одесі

Законно ли это все?

Закон четко разрешает: во время военного положения и еще через полгода после него генераторы, системы непрерывного питания и электрогенераторные установки работают без разрешений на выбросы и деклараций. Кроме этого, бизнес и домохозяйства Одессы освобождены от проверок атмосферного воздуха — это реальная поддержка во времена отключений.

Однако инспекция призывает одесситов к сознанию, ведь генераторы это необходимость. Гул и шум могут раздражать соседей и вредить экологии. Именно поэтому, чтобы избежать конфликтов и сохранить чистый одесский воздух, следуйте простым советам:

  • Выберите современные модели, интегрируйте с солнечными панелями или другими зелеными источниками.
  • Регулярно меняйте фильтры, смазки.
  • Установите глушители и шумозащитные экраны.
  • Располагайте подальше от домов в проветриваемых зонах.

Также читайте: Экологические последствия удара по Одессе: 200 тонн выбросов и более 600 тысяч гривен убытков.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ланжерон
Ланжерон
1 час назад

То есть никакой ответственности по факту нет.
Прямо под окном гена рычит и воняет,или в 10-ти метрах поодаль хотя бы — это никак и никем не регулируется?

0
Ответить

Ещё по теме