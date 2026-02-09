Ключевые моменты:

В Ананьеве госпитализировали четырех человек, среди них – маленький ребенок.

Причиной отравления стал угарный газ при эксплуатации бензогенератора.

Генератор находился на территории частного домовладения.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, накануне днем от медицинской службы поступила информация о госпитализации четырех жителей частного дома в переулке Каштановом. В числе пострадавших – ребенок 2022 года рождения. Всем им был поставлен диагноз: «Отравление угарным газом».

Предварительно, причиной отравления семьи стал бензогенератор, который находился во дворе дома. Обстоятельства происшествия уточняются.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов, особенно вблизи жилых помещений.

Напомним, в январе этого года в Одессе прогремел взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажка на улице Грушевского. Причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси. Тогда серьезно пострадал мужчина 1963 года рождения – его госпитализировали с ожогами 80% тела. Позже местные паблики сообщили, что пострадавший скончался.