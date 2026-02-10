Ключевые моменты:
- 11 февраля в Одесской области используются графики отключений электроэнергии.
- В зависимости от состояния энергосистемы расписание может корректироваться.
Сколько будет света 11 февраля
В среду, 11 февраля, в некоторых районах Одесской области, где разрешает состояние инфраструктуры электросетей, введены графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Согласно распоряжению «Укрэнерго», по всей Украине диспетчеры могут применять графики почасовых отключений. В Одесской области такие стабилизационные графики функционируют только в местах, где это технически реализовано. В Одессе, отдельных частях Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются внеплановые экстренные отключения.
Компания ДТЭК Одесские электросети обнародовала графики на завтра:
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
