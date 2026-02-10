Многоэтажка со светом

Ключевые моменты:

  • 11 февраля в Одесской области используются графики отключений электроэнергии.
  • В зависимости от состояния энергосистемы расписание может корректироваться.

Сколько будет света 11 февраля

В среду, 11 февраля, в некоторых районах Одесской области, где разрешает состояние инфраструктуры электросетей, введены графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Согласно распоряжению «Укрэнерго», по всей Украине диспетчеры могут применять графики почасовых отключений. В Одесской области такие стабилизационные графики функционируют только в местах, где это технически реализовано. В Одессе, отдельных частях Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются внеплановые экстренные отключения.

Компания ДТЭК Одесские электросети обнародовала графики на завтра:

графік відключення світла Одеса

графівідключення електроенергії в Одесі та області

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

