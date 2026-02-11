Ключевые моменты:

Онлайн-декларации в Одессе: можно заключать декларацию с семейным врачом без визита в медучреждение.

Кто может воспользоваться: взрослые украинцы и подростки 14–18 лет с электронной подписью.

Полный список городских центров первичной помощи в Одессе.

Что известно об услуге

Теперь украинцы могут заключать декларацию с врачом онлайн через Личный кабинет пациента, не посещая медучреждение. Также доступно обновление номера телефона в электронной системе здравоохранения без очередей.

Кстати, услуга открыта для всех взрослых украинцев и подростков 14–18 лет с собственной электронной подписью.

В личном кабинете скоро можно будет ознакомиться с медицинской картой, анализами и рецептами.

Адреса амбулаторий общей практики в Одессе

Следует отметить, что в Одессе развита сеть амбулаторий семейной медицины. Адреса амбулаторий общей практики — семейной медицины в Одессе:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2, тел. (048) 725 20 70:

пров. Обсерваторная, 8, тел. (048) 725 20 70;

ул. Сегедская, 16, тел. (048) 746 56 56;

ул. Добровольцев, 26, тел. (048) 746 66 00;

ул. Пастера, 56, тел. (048) 705 38 66;

ул. Базарная, 77, тел. (048) 705 87 04;

ул. Канатная, 106, тел. (048) 729 11 32.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3, тел. (073) 032 03 33:

Фонтанская дор., 110, тел. (073) 735 91 11;

Фонтанская дор., 30/32, тел. (073) 735 91 12;

ул. Семьи Глодан, 63/1, тел. (073) 735 91 13;

пров. Рислинга, 9, тел. (073) 735 91 14;

ул. Научная, 48/1, тел. (073) 735 91 15;

Люстдорфская дор., 170, тел. (073) 735 91 16;

ул. Ефима Геллера, 43, тел. (073) 735 91 17.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4, тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20, (098) 909 14 14, (095) 909 14 14, (073) 909 14 14:

ул. Левитана, 62, тел. (048) 705 87 19;

ул. Академика Филатова, 7а, тел. (048) 765 10 65.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5, тел. (048) 788 79 25:

ул. Семена Палия, 83/1, тел. (048) 750 50 81;

ул. Семена Палия, 88, тел. (048) 772 32 01;

ул. Академика Заболотного, 41а, тел. (048) 701 24 93;

ул. Академика Заболотного, 58, тел. (048) 787 59 47;

ул. Академика Заболотного, 59/1, тел. (048) 700 24 01;

просп. Князя Владимира Великого, 159, тел. (048) 770 16 01;

ул. Давида Ойстраха, 7, тел. (048) 770 16 02.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16, тел. (048) 740 73 55, (048) 740 73 60:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, тел. (048) 740 73 55;

ул. Житомирская, 2, тел. (048) 740 71 43;

ул. Ефима Фесенко, 11, тел. (048) 740 71 52;

ул. Бугаевская, 46, тел. (048) 740 71 51;

ул. Болгарская, 38, тел. (093) 088 77 85.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18, тел. (048) 755 03 57:

ул. Героев обороны Одессы, 52, тел. (048) 755 03 57;

ул. Семена Палия, 88, тел. (048) 758 30 30;

ул. Лузановская, 67, тел. (048) 756 50 30;

ул. Атамана Чепиги, 54, тел. (048) 793 53 01;

ул. Виталия Нестеренко, 5г, тел. (048) 793 53 04;

ул. Торговая, 29/31, тел. (048) 726 55 10;

Хаджибейская дор., 32, тел. (048) 793 53 02;

Балтская дор., 40, тел. (048) 793 53 05;

ул. 43-я Линия, 17, тел. (048) 755 03 62, (048) 755 03 57.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, тел. (048) 758 52 56, (048) 758 50 46.

Читайте также: