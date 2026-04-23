Ключевые моменты:

Кадровый голод в ОМЕТ: КП «Одесгорэлектротранс» ищет слесарей, токарей, сварщиков, инженеров-экологов, кондукторов и уборщиков.

Хроническая проблема: дефицит кадров существовал до войны.

Блэкауты усугубили кризис.

«Одесгорэлектротранс» ищет работников

Весьма интересное объявление появилось в соцсетях КП «Одесгорэлектротранс», в котором говорится о поиске ряда работников. Из списка открытых вакансий видно, что предприятию не хватает специалистов всех уровней: от слесарей, токарей и сварщиков до инженеров-экологов, кондукторов и уборщиков подвижного состава.

Однако на самом деле за этими объявлениями скрывается глубокий кризис трудового коллектива. Ведь проблема с кадрами существовала еще до полномасштабного вторжения и массовых блекаутов. Ее пытались компенсировать переработкой: водителей регулярно призывали выходить сверхурочно, чтобы обеспечить выпуск транспорта на маршруты.

Однако блекауты во время вынужденных простоев довели ситуацию до предела. Ведь всем известно, что водителям оказались в простое. К слову, им выплачивали всего 8 тысяч гривен. Альтернативой предлагали перейти на охрану с доплатой 1,5 тысяч гривен.

«Схема такова: обещают выйти на работу, добавляют полторы тысячи к твоим восьми — и вперед, сутки через трое. Но кто согласится за такие копейки? У людей семьи, дети, аренда… Так что квалифицированные работники просто уходили», — рассказывает источник «Думской».

Добавим, что около половины подвижного состава КП «Одесгорэлектротранс» оставалось в депо из-за проблем с энергией. В общей сложности, на маршрутах Одессы работают 35 троллейбусов и 53 трамвая. К слову, местные жители сообщили, что утром 23 апреля в Одессе на 1 станции стал электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии.

