Ключевые моменты:

В одесском электротранспорте появились схемы движения с ошибками

Пассажиры заметили неактуальные названия улиц и странные маршруты

В одесских трамваях и троллейбусах заметили новые схемы движения с ошибками. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

Фото схем ресурсу прислали подписчики в соцсетях. На изображениях видно, что на некоторых схемах перепутаны конечные остановки маршрутов.

На схемах нашли ошибки и неактуальные названия

Авторы Odesa Mass Transit обратили внимание, что на схемах в транспорте можно увидеть неактуальные названия улиц.

Кроме того, одесситы заметили странные обозначения маршрутов. В частности, пользователи шутят, что некоторые трамваи имеют сразу несколько конечных остановок.

Такие ошибки могут создавать путаницу для пассажиров, особенно для туристов, пожилых людей и тех, кто редко пользуется общественным транспортом.

Одесситы реагируют с юмором

В комментариях горожане не только критиковали новые схемы, но и шутили по поводу ситуации.

В частности, пользователь Facebook с именем Николай Степанив иронично предположил, что схемы сделали запутанными специально.

— Вы не понимаете, это специально так сделано. Чтобы шпионов запутывать. Во времена Второй мировой все надписи с названиями сняли с трамваев и остановок. Оставили только номера маршрутов. Чтобы выявлять приезжих, которые спрашивали, куда едет трамвай и что это за остановка, — написал он.

Ещё один пользователь, Massimo Ciuffolotto, напомнил, что подобные ситуации в Одессе случались и раньше.

— Это Одесса. До ковида у нас вполне клеили на новых остановках схемы 90-х годов, — отметил он.

Эксперты по городской мобильности отмечают: транспортные схемы должны быть не только понятными, но и актуальными. Для многих пассажиров они остаются одним из главных способов ориентирования в городе.

Ошибки в маршрутах или названиях улиц могут дезориентировать людей и усложнять пользование транспортом.

Ранее мы сообщали, что длинные трамваи возвращаются на улицы Одессы после полугода простоя — но есть нюанс.

Читайте также: Таблички нового образца появились на остановках в Одессе, но к ним уже есть вопросы