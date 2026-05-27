Ключевые моменты:
- В одесском электротранспорте появились схемы движения с ошибками
- Пассажиры заметили неактуальные названия улиц и странные маршруты
В одесских трамваях и троллейбусах заметили новые схемы движения с ошибками. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.
Фото схем ресурсу прислали подписчики в соцсетях. На изображениях видно, что на некоторых схемах перепутаны конечные остановки маршрутов.
На схемах нашли ошибки и неактуальные названия
Авторы Odesa Mass Transit обратили внимание, что на схемах в транспорте можно увидеть неактуальные названия улиц.
Кроме того, одесситы заметили странные обозначения маршрутов. В частности, пользователи шутят, что некоторые трамваи имеют сразу несколько конечных остановок.
Такие ошибки могут создавать путаницу для пассажиров, особенно для туристов, пожилых людей и тех, кто редко пользуется общественным транспортом.
Одесситы реагируют с юмором
В комментариях горожане не только критиковали новые схемы, но и шутили по поводу ситуации.
В частности, пользователь Facebook с именем Николай Степанив иронично предположил, что схемы сделали запутанными специально.
— Вы не понимаете, это специально так сделано. Чтобы шпионов запутывать. Во времена Второй мировой все надписи с названиями сняли с трамваев и остановок. Оставили только номера маршрутов. Чтобы выявлять приезжих, которые спрашивали, куда едет трамвай и что это за остановка, — написал он.
Ещё один пользователь, Massimo Ciuffolotto, напомнил, что подобные ситуации в Одессе случались и раньше.
— Это Одесса. До ковида у нас вполне клеили на новых остановках схемы 90-х годов, — отметил он.
Эксперты по городской мобильности отмечают: транспортные схемы должны быть не только понятными, но и актуальными. Для многих пассажиров они остаются одним из главных способов ориентирования в городе.
Ошибки в маршрутах или названиях улиц могут дезориентировать людей и усложнять пользование транспортом.
