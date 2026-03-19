Ключевые моменты:

В Одессе появляются таблички нового образца на остановках транспорта

Пользователи уже сообщают о возможных неточностях в расписаниях

Информационные таблички нового образца на остановках автобусов начали устанавливать в Одессе. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, посвящённый общественному транспорту города. На своей странице в Facebook он опубликовал фото новых табличек.

Новый внешний вид и попытка навести порядок с маршрутами

По данным ресурса, таблички уже появились в направлении Пересыпского района. Они имеют другой дизайн и отличаются от прежних. Также отмечается, что информация частично обновлена.

Ранее на многих остановках можно было увидеть таблички с маршрутами, которые давно не курсируют. Из-за этого они фактически превратились в «музейные экспонаты».

Пользователи уже заметили расхождения

Однако новые таблички сразу вызвали вопросы у пользователей. В комментариях под публикацией они обратили внимание на возможные неточности в расписаниях. Один из примеров — маршрут №190.

В частности, пользовательница Facebook с ником Tetiana Ustymenko-Zakharchyshyna написала, что на табличке указано движение до 22:00, однако фактически последний рейс от железнодорожного вокзала отправляется в 19:00, и даже он может не состояться:

– Информация туфта!!! 190 маршрутка ходит до 7 вечера. И зачем тратить деньги? — написала пользовательница.

В ответ представители Odesa Mass Transit отметили, что ситуацию необходимо дополнительно проверить. В то же время та же пользовательница утверждает: водители также подтверждают раннее завершение работы маршрута.

– Спрашивала, когда последняя маршрутка — ответили в 19:00, но её не было, — добавила она.

Эксперты по городской мобильности неоднократно подчёркивают: важна не только замена табличек, но и точность данных. Именно это влияет на доверие пассажиров к транспорту.

Пока неизвестно, кто и как проверяет информацию перед массовой установкой табличек нового образца. Однако ситуация уже показывает: даже новый дизайн не решает проблему, если данные не соответствуют реальности.

