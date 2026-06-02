Ключевые моменты:

2 июня с 17:30 до 20:30 часть Одессы останется без электроснабжения из-за аварийных ремонтных работ.

Отключение коснутся микрорайона Лузановка и части поселка Котовского.

Возможны кратковременные перебои со светом на Пересыпь и в Усатовской общине.

Не исключены временные сбои в работе объектов критической инфраструктуры.

Из-за ремонта изменят маршруты трамваев №1 и №7.

Где не будет света

По информации ДТЭК «Одесские электросети», 2 июня с 17:30 до 20:30 электроэнергию отключат в микрорайоне Лузановка и на части поселка Котовского.

Кроме того, возможны кратковременные перебои с электроснабжением в микрорайоне Пересыпь и на территории Усатовской громады.

Также специалисты предупреждают о возможных временных сбоях в работе отдельных объектов критической инфраструктуры.

В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады работают над скорейшим устранением проблемы и восстановлением электроснабжения для всех потребителей.

Добавим, что из-за проведения ремонтных работ с 17:30 в Одессе временно изменят схемы движения двух трамвайных маршрутов:

трамвай №7 будет курсировать по маршруту «Херсонский сквер — 11 станция Люстдорфской дороги»;

трамвай №1 будет осуществлять движение по маршруту «Пересыпский мост – площадь Ярмаркова».

Горожане просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Напомним, в Приморском районе Одессы без света остаются более 4 тысяч семей. По данным энергетиков, причиной стала перегрузка электросети. Восстановление поврежденных кабелей может занять до трех дней.

