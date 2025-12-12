Ключевые моменты:

Завтра, 13 декабря, в Одессе и области продолжатся стабилизационные отключения света.

«Укрэнерго» сообщает о применении почасовых графиков по всей Украине из-за ракетно-дроновых атак РФ по энергообъектам.

ДТЭК опубликовал новые графики отключений для жителей Одессы и области.

Ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому возможны корректировки графиков.

По данным ДТЭК, в Одессе и области 12 декабря будут действовать такие графики:

О возможных изменениях ДТЭК проинформирует потребителей дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что продолжительность отключений света станет меньше уже в эти выходные.