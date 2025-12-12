Горящие электролампы

Ключевые моменты:

  • Завтра, 13 декабря, в Одессе и области продолжатся стабилизационные отключения света.
  • «Укрэнерго» сообщает о применении почасовых графиков по всей Украине из-за ракетно-дроновых атак РФ по энергообъектам.
  • ДТЭК опубликовал новые графики отключений для жителей Одессы и области.
  • Ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому возможны корректировки графиков.

Читайте также: В Одесской области обстрелы разрушили 20-ю электроподстанцию: 90 тысяч домохозяйств без света

По данным ДТЭК, в Одессе и области 12 декабря будут действовать такие графики:

Графики на 13 декабря 2025

Отключения света в Одессе 13 декабря 2025

Узнать не только графики отключений света, но и о жизни нашего города, а также самые популярные мировые новости вы можете из публикаций Телеграм-канала “Одесской жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, что соответственно, может привести к корректировке данных графиков.

О возможных изменениях ДТЭК проинформирует потребителей дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что продолжительность отключений света станет меньше уже в эти выходные.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме