Ключевые моменты:
- Завтра, 13 декабря, в Одессе и области продолжатся стабилизационные отключения света.
- «Укрэнерго» сообщает о применении почасовых графиков по всей Украине из-за ракетно-дроновых атак РФ по энергообъектам.
- ДТЭК опубликовал новые графики отключений для жителей Одессы и области.
- Ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому возможны корректировки графиков.
По данным ДТЭК, в Одессе и области 12 декабря будут действовать такие графики:
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, что соответственно, может привести к корректировке данных графиков.
О возможных изменениях ДТЭК проинформирует потребителей дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что продолжительность отключений света станет меньше уже в эти выходные.