В Одессе возобновляют работу «Пункти незламності»

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Мы проголосовали за открытие «Пунктов несокрушимости». Кому нужно согреться или подзарядить гаджеты, я думаю, что в ближайшее время эти пункты будем постепенно открывать», – отметил Труханов.

Адреса «Пунктів незламності» в Одессе можно найти на сайте Одесского горсовета.

В Одессе к середине дня будут открыты все объекты коммунальной собственности в качестве Пунктов несокрушимости. Их – 161.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на10:00 в области развернуто 445 таких пунктов. Еще 357 при необходимости откроют дополнительно.

Напомним, утром 17 ноября россияне начали массированный обстрел Украины разными типами ракет и ударных беспилотников. В Одессе, области, других регионах страны произошли аварийные отключения электроэнергии.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как работают одесские бюветы при отсутствии света.