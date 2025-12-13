Ключевые моменты:

Повреждены объекты энергетики, отключено электроснабжение и часть критической инфраструктуры.

В Одессе работают пункты несокрушимости, больницы переведены на автономное питание.

Враг впервые применил ракеты «Кинжал», повреждено 20 подстанций, есть пострадавшие.

Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру Одессы

В результате массированной комбинированной атаки на Одесскую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии на ряде объектов, которые обеспечивают подачу воды и тепла. В Одессе с утра наблюдаются очереди возле бюветов, люди массово покупают бутиллированную воду. В районах города организован подвоз технической воды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Одессе круглосуточно работают пункты несокрушимости. Подзарядить телефоны и другие гаджеты также можно в магазинах торговых сетей «Таврия-В», «Обжора», «Точка», «Копейка» и «Сильпо».

Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. В медучреждениях есть запас воды и топлива. Бюветные комплексы продолжают работать от генераторов.

Адреса подвоза воды:

Приморский район:

Французский бульвар, 12/3

ул. Педагогическая, 46а

Хаджибейский район:

ул. Бугаевская, 46а

Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз)

ул. Вадатурского, 15

ул. Святослава Рихтера, 126/128

Киевский район:

ул. Академика Королева, 9

ул. Академика Королева, 94

ул. Князя Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

Пересыпский район:

Парк «Энтузиастов»

ул. Паустовского, 31 (во дворе)

ул. Семена Палия, 125б (парковка у ТЦ)

ул. Семена Палия, 70 (парковка у магазина «Ева»)

В течение суток враг интенсивно и жестоко атаковал энергетику юга Украины ракетами и дронами. Удары были затяжными и направленными на полное выведение из строя критической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. По Одессе впервые применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В результате обстрелов возникли пожары, повреждены административные здания и объекты энергетики. По предварительной информации, пострадали два человека.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», в области повреждено 20 подстанций. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.