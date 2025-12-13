Ключевые моменты:
- Повреждены объекты энергетики, отключено электроснабжение и часть критической инфраструктуры.
- В Одессе работают пункты несокрушимости, больницы переведены на автономное питание.
- Враг впервые применил ракеты «Кинжал», повреждено 20 подстанций, есть пострадавшие.
Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру Одессы
В результате массированной комбинированной атаки на Одесскую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии на ряде объектов, которые обеспечивают подачу воды и тепла. В Одессе с утра наблюдаются очереди возле бюветов, люди массово покупают бутиллированную воду. В районах города организован подвоз технической воды.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Одессе круглосуточно работают пункты несокрушимости. Подзарядить телефоны и другие гаджеты также можно в магазинах торговых сетей «Таврия-В», «Обжора», «Точка», «Копейка» и «Сильпо».
Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. В медучреждениях есть запас воды и топлива. Бюветные комплексы продолжают работать от генераторов.
Адреса подвоза воды:
Приморский район:
- Французский бульвар, 12/3
- ул. Педагогическая, 46а
Хаджибейский район:
- ул. Бугаевская, 46а
- Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз)
- ул. Вадатурского, 15
- ул. Святослава Рихтера, 126/128
Киевский район:
- ул. Академика Королева, 9
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
Пересыпский район:
- Парк «Энтузиастов»
- ул. Паустовского, 31 (во дворе)
- ул. Семена Палия, 125б (парковка у ТЦ)
- ул. Семена Палия, 70 (парковка у магазина «Ева»)
В течение суток враг интенсивно и жестоко атаковал энергетику юга Украины ракетами и дронами. Удары были затяжными и направленными на полное выведение из строя критической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. По Одессе впервые применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».
В результате обстрелов возникли пожары, повреждены административные здания и объекты энергетики. По предварительной информации, пострадали два человека.
По данным ДТЭК «Одесские электросети», в области повреждено 20 подстанций. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.