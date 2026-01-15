Ключевые моменты:

Длительный простой электротранспорта может привести к дополнительным расходам на восстановление и ремонты инфраструктуры.

Отток кадров — если транспорт не работает, специалисты могут искать работу в других городах или странах.

Риск потери инфраструктуры — без постоянной эксплуатации сети могут случиться кражи оборудования.

Почему простой электротранспорта в Одессе может привести к большим расходам

Массовые удары по энергетической инфраструктуре и введенные ограничения на потребление электроэнергии остановили электротранспорт в Одессе. В приоритете — критические объекты, что является правильным решением с точки зрения безопасности города.

Однако есть и обратная сторона этой ситуации, на которую обратил внимание Дмитрий Жеман, экс-руководитель департамента городского хозяйства Одесского горсовета. По его словам, длительный простой электротранспорта может сделать его восстановление и дальнейшую эксплуатацию значительно более дорогим, чем сегодня. Он выделил три основных проблемы:

Техника «умирает» без движения

Трамвай — это не просто вагон, а сложнейшая система проводов, подстанций и рельсов. Если по ним долго не идет ток и по ним не ездят машины, все начинает разрушаться. Когда придет время запуска, может оказаться, что чинить систему выйдет в разы дороже, чем сейчас на ней экономят.

Кадры уходят навсегда

Водители, ремонтники и диспетчеры — это редкие специалисты. Если транспорт стоит, люди остаются без нормальной зарплаты и уезжают искать работу в другие города или за границу. Без людей ни один, даже отремонтированный трамвай не поедет.

Охотники за металлом не спят

Пустые и обесточенные линии — лакомый кусочек для воров. В Одессе уже были случаи, когда километры медных проводов просто срезали и воровали. Восстановление контактной сети после таких «налетов» ляжет тяжелым грузом на городской бюджет.

Подробнее об этом в нашей статье: В Одессе уже месяц не работает электротранспорт: что происходит с работниками и оборудованием

Что же можно сделать?

По мнению Дмитрия Жемана, минимальное функционирование электротранспорта критически важно. Не обязательно запускать весь парк, но хотя бы одна единица на маршруте поможет поддерживать работу сети и подстанций, контролировать состояние инфраструктуры и снизить риск деградации и потерь. Также важно удержать и сохранить коллектив.

Экономить электроэнергию можно за счет сокращения графиков и интервалов, но полная остановка электротранспорта — это плохой сценарий для будущего города. Электротранспорт Одессы должен работать хотя бы в ограниченном режиме, так как это влияет не только на комфорт, но и на сохранение системы, кадров и благополучие города в будущем.

Страдает от российских обстрелов не только транспорт. Повреждено жилье многих одесситов. У некоторіх полно полностью разрушено. Для пострадавших в городе действует программа восстановления. Подробности можно узнать по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.