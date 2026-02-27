Ключевые моменты:

Трамваи и троллейбусы – полное восстановление в конце марта, при отсутствии обстрелов.

Одесса получила в аромат 5 автобусов, которым 20 лет.

Автобусы уже побывали в Норвегии и Таллинне.

Причина передачи: узкие улицы и низкий спрос в Житомире.

Восстановление электротранспорта под угрозой

На сессии Одесского горсовета 25 февраля 2026 депутаты обсудили запуск трамваев и троллейбусов. Это болезненный вопрос для одесситов. Однако полное восстановление возможно только через месяц, при отсутствии новых обстрелов.

По информации УСІ, горсовет принял от Житомира подарок: пять 20-летних автобусов гармошкой. К слову, житомиряне получили этот транспорт от Таллинна, а тот – от Норвегии… В Житомире автобусы не использовали из-за узких улиц и низкого спроса.

Добавим, что депутаты также утвердили бюджет развития на 2026 год. В целом объем бюджета развития на следующий год составил 1,8 млрд грн. К слову, это вдвое меньше, чем в 2025 году. А все из-за падения налоговых поступлений и экономических трудностей.

