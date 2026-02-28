Ключевые моменты:

Социальные автобусы в Одессе 28 февраля курсируют по уточненному расписанию.

В воскресенье автобусы не работают: технический осмотр и выходной для водителей.

Расписание информационное: возможны изменения из-за дорожных условий, задержек или технических проблем.

Пассажиры недовольны.

Расписание маршрутов 28 февраля

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50.

От ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

От ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

От ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»

От ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

От ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №17 (трам.) «Куликовое поле – 14 в. В. Фонтана»

От Куликово поле (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

С 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

От ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30.

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15.

Маршрут №3 (тролль) «ст. Залог I – Парк Шевченко»

От ст. Залог I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.

От Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

От Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

От Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Маршрут №9 (тролль) «ул. Инглеге – ул. Ришельевская»

От ул. Инглеи: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30.

От ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

Добавим, что указанное расписание движения информационно и не учитывает изменений дорожных условий, возможных задержек или кратковременного схода транспорта по техническим причинам.

Соответственно, этот вид общественного транспорта не будет работать.

Напомним, что пассажиры недовольны отсутствием трамваев и троллейбусов в Одессе, потому что их не устраивает работа бесплатных автобусов. Вот что пишут одесситы:

