Ключевые моменты:

14 декабря утром российские БПЛА атаковали Одессу с Черного моря.

В течение ночи враг использовал разные типы воздушных средств поражения на Одесскую область.

Тревога объявлена ​​с 2:25.

БпЛА двигаются в Одессу с Черного моря

На протяжении всей ночи на 14 декабря враг осуществлял массированную воздушную атаку на Одесскую область, применяя различные типы воздушных средств поражения.

Некоторые СМИ пишут, что около 5:40 утра в Одессе раздался ряд мощных взрывов, в то же время ПВО активно отражало атаку. Воздушная тревога в регионе объявлена ​​с 2:25.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Добавим, что во время тревоги все паркинги в Одессе должны быть открытыми для граждан. Кроме этого, блокировать входы в бомбоубежища запрещено. Если же в бомбоубежище вход закрыт, тогда следует обратиться в единый центр обращения граждан по номеру 15-35 или в полицию.

Напомним, 13 декабря в Одессу и Одесскую область была совершена самая массированная атака с начала полномасштабной войны. Одесса оказалась без света, воды и тепла. Работают пункты незламності, вода подаётся за графиком.

Также читайте: Общественный электротранспорт Одессы остановлен: какие маршруты обслуживают автобусы.