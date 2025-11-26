Ключевые моменты:
- В Одессе запланированы 26 ноября ремонтные и аварийные работы на водосетях.
- Отключение воды будет продолжаться до разного времени: до 15:00, 17:00 или 20:00 в зависимости от адресов.
- Для обеспечения жителей водой в городе работают 18 бюветов, расположенных в разных районах Одессы.
Список адресов, где отсутствует водоснабжение
По информации прессслужбы «Инфоксводоканала», восстановление централизованного водоснабжения ожидается до вечера, однако жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.
Отключение до 15:00:
- ул. Бреуса, 61,
- ул. Ивана Фунтова, 13-27,
- ул. Ефимова, 34-42.
Отключение до 17:00:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 15-76,
- пров. Анатра, 1-17,
- ул. Евгения Танцуры, 17-61,
- ул. Николаевская дорога,
- ул. Евгения Чикаленко, 64-87,
- ул. Академика Королева, 90-122,
- ул. Семьи Глодан, 35-63,
- ул. Архитекторская, 12-24.
Отключение до 20:00:
- с. Большой Дальник,
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Спросить AI: