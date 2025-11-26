Ключевые моменты:

  • В Одессе запланированы 26 ноября ремонтные и аварийные работы на водосетях.
  • Отключение воды будет продолжаться до разного времени: до 15:00, 17:00 или 20:00 в зависимости от адресов.
  • Для обеспечения жителей водой в городе работают 18 бюветов, расположенных в разных районах Одессы.

Список адресов, где отсутствует водоснабжение

По информации прессслужбы «Инфоксводоканала», восстановление централизованного водоснабжения ожидается до вечера, однако жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Отключение до 15:00:

  • ул. Бреуса, 61,
  • ул. Ивана Фунтова, 13-27,
  • ул. Ефимова, 34-42.

Отключение до 17:00:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 15-76,
  • пров. Анатра, 1-17,
  • ул. Евгения Танцуры, 17-61,
  • ул. Николаевская дорога,
  • ул. Евгения Чикаленко, 64-87,
  • ул. Академика Королева, 90-122,
  • ул. Семьи Глодан, 35-63,
  • ул. Архитекторская, 12-24.

Отключение до 20:00:

  • с. Большой Дальник,

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

 

