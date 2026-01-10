Ключевые моменты:

Одесса признала 6 городских парков объектами природно-заповедного фонда местного значения.

Департамент экологии подготовил проекты содержания и реконструкции для большинства парков.

Что означает этот статус для зелёных зон.

Городские парки Одессы стали «законными сокровищами»

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в Одессе сразу шесть городских парков признаны объектами природно-заповедного фонда местного значения. Речь идет о парке имени Т.Г. Шевченко, дендропарк Победы, Савицкий парк, Дюковский парк, Лузановский парк и «Городской сад».

Следует отметить, что департамент экологии Одесского городского совета подготовил проекты по содержанию и реконструкции для большинства этих зеленых зон. Кроме того, исполком одобрил проект содержания и реконструкции «Городского сада», который будет вынесен на обсуждение сессии. Также планируется разработать аналогичные проекты для Дюковского и Лузановского парков.

В целом этот статус означает, что территория парков считается ценной из-за природных, ландшафтных, исторических или культурных особенностей. Здесь запрещается самовольная застройка, вырубка деревьев, нарушение грунтов или водных объектов. Однако можно обустраивать аллеи, лавки, освещение, но капитальные здания и другие серьезные застройки запрещены.

Что касается ухода за парками и скверами, то за это отвечают местные власти: уборка, подрезка деревьев, восстановление растительности, благоустройство для посетителей.

