Ключевые моменты:

Пруды в парке Перемоги в Одессе покрылись тонким льдом из-за ночных морозов.

В мэрии предупреждают, что выход на лед крайне опасен.

Предупреждение об опасности выхода на тонкий лед прудов парка Перемоги обнародовал сегодня утром Телеграм-канал «ЖКС Одеси».

«Несмотря на плюсовую температуру днем, ночью столбики термометров опускаются ниже нулевой отметки и поверхность прудов покрывается тонким льдом. Ежегодно дети, а иногда и взрослые, пренебрегают своей безопасностью и выходят поиграть на лед. Это очень опасно и может привести к трагедии! Будьте осторожны!», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2025 года на местном пруду в селе Корсунцы Красносельской громады Одесского района провалились под лед и утонули трое подростков.

