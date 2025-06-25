Ключевые моменты:

Как изменился одесский Стамбульский парк за время войны;

Как в Одессе появился Стамбульский парк: немного истории.

Следы прошлого и отголоски настоящего

Побывав в Стамбульском парке с его уютными аллеями под тенью деревьев, мне лично показалось: это как бегство от нашей страшной реальности… Вспомнила, что во время войны новогодние праздники в парке изменились. То он был закрыт, а когда открылся, то не расцвел зимней сказкой, как раньше.

Помните те времена? Это я про сказочных существ, которые светились среди деревьев, символизируя годы по Восточному календарю, превращали его в волшебное царство под открытым небом. Было оригинально, празднично, по-настоящему магично. Но война все изменила…

Первый месяц лета этого года дышит жарой, а здесь – тень… Сам парк несет в себе и следы прошлого, и отголоски настоящего.

Да, женщина права: здесь царит особая тишина, особенно вечером, когда людей мало. Малышей радует детская площадка, а старинный грот напоминает о давних временах. Но рядом – таблички с адресами укрытий, которые заставляют вспомнить о тревогах. Теперь, как и повсюду, это место, где история переплелась с войной, где каждый уголок дышит стойкостью. Отсюда можно пройти к Греческому парку, но даже эта простая прогулка приобрела какой-то новый смысл.

Клумбы с турецкими орнаментами, гравийные дорожки – все это символ дружбы Одессы и Стамбула. Но даже среди этой красоты война оставляет свой отпечаток, делая каждое мгновение особенным, полным надежды и смелости.

Немного истории

Парк на склонах Приморского бульвара существует с XIX века, переживая взлеты и падения. Еще во времена древних греков эти места обживали люди. В первые десятилетия Одессы здесь были военные казармы, бедные лачуги и свалка. Озеленение склонов началось лишь в 1870-х годах, когда их называли нижней частью Николаевского бульвара.

В советское время территория стала Пионерским, а затем Лунопарком, но к концу XX века пришла в упадок.

В 2013 году, к 20-летию побратимства со Стамбулом, все начало меняться. Турецкие специалисты разработали дизайн, а «Міськзелентрест» высадил клумбы с национальными орнаментами. 26 мая 2017 года парк официально открыли, завершив и реставрацию Потемкинской лестницы.

Сегодня его площадь – более двух с половиной гектаров, а душа – в его непоколебимой красоте. И, конечно, в тишине, которая дарит надежду…

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала историю двух самых молодых парков Одессы. Больше интересных подробностей – в нашем видео:

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