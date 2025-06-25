Ключевые моменты:

  • Как изменился одесский Стамбульский парк за время войны;
  • Как в Одессе появился Стамбульский парк: немного истории.

Следы прошлого и отголоски настоящего

Побывав в Стамбульском парке с его уютными аллеями под тенью деревьев, мне лично показалось: это как бегство от нашей страшной реальности… Вспомнила, что во время войны новогодние праздники в парке изменились. То он был закрыт, а когда открылся, то не расцвел зимней сказкой, как раньше.

Помните те времена? Это я про сказочных существ, которые светились среди деревьев, символизируя годы по Восточному календарю, превращали его в волшебное царство под открытым небом. Было оригинально, празднично, по-настоящему магично. Но война все изменила…

Одесский Стамбульский парк, отдыхающие
Одесский Стамбульский парк, аллея
Одесский Стамбульский парк, деревья
Одесский Стамбульский парк летом
Одесский Стамбульский парк, газон
Одесский Стамбульский парк, дорожка

Первый месяц лета этого года дышит жарой, а здесь – тень… Сам парк несет в себе и следы прошлого, и отголоски настоящего.

Да, женщина права: здесь царит особая тишина, особенно вечером, когда людей мало. Малышей радует детская площадка, а старинный грот напоминает о давних временах. Но рядом – таблички с адресами укрытий, которые заставляют вспомнить о тревогах. Теперь, как и повсюду, это место, где история переплелась с войной, где каждый уголок дышит стойкостью. Отсюда можно пройти к Греческому парку, но даже эта простая прогулка приобрела какой-то новый смысл.

Одесский Стамбульский парк, детская площадка
Одесский Стамбульский парк, клумбы
Одесский Стамбульский парк, беседка
Одесский Стамбульский парк, стела
Одесский Стамбульский парк, у фонтана
Одесский Стамбульский парк, фонтан

Клумбы с турецкими орнаментами, гравийные дорожки – все это символ дружбы Одессы и Стамбула. Но даже среди этой красоты война оставляет свой отпечаток, делая каждое мгновение особенным, полным надежды и смелости.

Немного истории

Парк на склонах Приморского бульвара существует с XIX века, переживая взлеты и падения. Еще во времена древних греков эти места обживали люди. В первые десятилетия Одессы здесь были военные казармы, бедные лачуги и свалка. Озеленение склонов началось лишь в 1870-х годах, когда их называли нижней частью Николаевского бульвара.

В советское время территория стала Пионерским, а затем Лунопарком, но к концу XX века пришла в упадок.

В 2013 году, к 20-летию побратимства со Стамбулом, все начало меняться. Турецкие специалисты разработали дизайн, а «Міськзелентрест» высадил клумбы с национальными орнаментами. 26 мая 2017 года парк официально открыли, завершив и реставрацию Потемкинской лестницы.

Сегодня его площадь – более двух с половиной гектаров, а душа – в его непоколебимой красоте. И, конечно, в тишине, которая дарит надежду…

Одесский Стамбульский парк, площадка
Одесский Стамбульский парк, грот
В одесском Стамбульском парке
Одесский Стамбульский парк, у грота
Аллея Стамбульского парка в Одессе
Одесский Стамбульский парк, лето 2025

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала историю двух самых молодых парков Одессы. Больше интересных подробностей – в нашем видео:

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме