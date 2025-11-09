Ключевые моменты
- Во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Одессой и Одесской областью.
- Обломки одного из дронов упали на тротуар в Приморском районе Одессы — пострадавших нет.
- На юге области обломками повреждены частные дома и гаражи, крыши и остекление.
- Все пожары, возникшие после взрывов, оперативно ликвидировали спасатели.
Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили над Одессой и областью вражеские дроны.
Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер, обломки одного из дронов упали на тротуар в Приморском районе Одессы.
«Пострадавших, к счастью, нет. На месте работают соответствующие службы. Прошу граждан не приближаться к месту падения и не трогать обломки — это опасно», — отметил глава области.
Также Олег Кипер сообщил, что враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Большинство вражеских беспилотников наши защитники неба уничтожили, однако обломками повреждены частные домовладения, гаражи, выбиты окна в многоэтажке.
Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.
Информации о пострадавших нет.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что утром 9 ноября в Одессе прогремели взрывы — россияне атаковали город «шахедами».
