Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили над Одессой и областью вражеские дроны.

Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер, обломки одного из дронов упали на тротуар в Приморском районе Одессы.

«Пострадавших, к счастью, нет. На месте работают соответствующие службы. Прошу граждан не приближаться к месту падения и не трогать обломки — это опасно», — отметил глава области.

Также Олег Кипер сообщил, что враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Большинство вражеских беспилотников наши защитники неба уничтожили, однако обломками повреждены частные домовладения, гаражи, выбиты окна в многоэтажке.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Информации о пострадавших нет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что утром 9 ноября в Одессе прогремели взрывы — россияне атаковали город «шахедами».

