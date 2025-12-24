Ключевые моменты:

В ночь на 25 декабря Россия атаковала Одессу и область ударными дронами: зафиксировано движение более 20 БпЛА, слышны взрывы и работа ПВО.

Дроны заходили с Черного моря на Одессу и пригороды, под угрозой были Черноморск, Затока, Маяки и ряд населенных пунктов области, мониторинговые каналы сообщили о «прилетах».

Официальные данные о последствиях атаки ожидаются позже.

Тревогу для жителей Одессы и Одесского района дали в 23:30. Сообщалось о движении не менее чем 20 «шахедов». Предварительно собравшись над акваторией Черного моря, они начали с разных сторон заходить на Авангард, Таирово, Лиманку и район жилмассива «Седьмое небо».

К слову, напоминаем, что теперь в Одесской области меняется система оповещения о воздушной тревоге: сирены будут включаться не сразу по всей области, а отдельно по районам – в зависимости от реальной угрозы.

Вскоре начали работу силы противовоздушной обороны.

Позже стало известно об угрозе для Усатого, Черноморска, Великого Дальника, Затоки и Тузлы, Беляевки и (само собой, как повелось в последнее время) села Маяки.

Громко было в районе Великодолинского, Черноморского порта, Бурлачьей Балки, Александровки, Молодежного.

«Есть прилеты», – констатировали мониторинговые каналы.

А спустя полтора часа после объявления тревоги в море появились новые цели.

Работу ПВО отчетливо слышали жители Таирова. В то де время, стало известно, что для Одессы угрозы на данный момент нет

На момент написания этой новости еще три БпЛА держат курс на Черноморск, один направился на Затоку и еще один – на Маяки.

Официальная информация о последствиях атаки поступит утром.

Как сообщалось, в ночь на 23 декабря Россия в очередной раз массированно атаковала ударными беспилотниками юг Одесской области. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.