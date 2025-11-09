Ключевые моменты:

Воскресным утром 9 ноября Одессу атаковали российскиц ударные дроны.

Под угрозой оказались южная часть города и прилегающие населенные пункты.

Предварительно, атакующие город дроны были сбиты, угроза миновала.

О последствиях атаки информация уточняется.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, после того, как был дан сигнал воздушной тревоги в 9:27, под угрозой оказались Киевский (Таирова) и Хаджибеевский районы (Черемушки), а также близлежащие Черноморск, Лиманка (Радужный) и Совиньон.

Вскоре начали работу силы ПВО, прозвучала серия взрывов.

В настоящее время боевая работа утихла. Сообщается, что на данный момент угроза миновала (предварительно, на Одессу летели два «шахеда», которые были успешно ликвидированы), но в акватории Черного моря наблюдается как минимум еще один БпЛА.

Тем не менее, в 10:07 был дан отбой тревоги. О последствиях атаки будет известно позже.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, вечером 7 ноября Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге региона

Читайте также: Российские дроны вывели из строя энергообъект в Одесской области: что сейчас с электроснабжением.