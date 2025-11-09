Ключевые моменты:
- Воскресным утром 9 ноября Одессу атаковали российскиц ударные дроны.
- Под угрозой оказались южная часть города и прилегающие населенные пункты.
- Предварительно, атакующие город дроны были сбиты, угроза миновала.
- О последствиях атаки информация уточняется.
По информации мониторинговых Телеграм-каналов, после того, как был дан сигнал воздушной тревоги в 9:27, под угрозой оказались Киевский (Таирова) и Хаджибеевский районы (Черемушки), а также близлежащие Черноморск, Лиманка (Радужный) и Совиньон.
Вскоре начали работу силы ПВО, прозвучала серия взрывов.
В настоящее время боевая работа утихла. Сообщается, что на данный момент угроза миновала (предварительно, на Одессу летели два «шахеда», которые были успешно ликвидированы), но в акватории Черного моря наблюдается как минимум еще один БпЛА.
Тем не менее, в 10:07 был дан отбой тревоги. О последствиях атаки будет известно позже.
Напомним, вечером 7 ноября Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге региона
