Ключевые моменты:

  • Ночью 9 ноября 2025 Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.
  • Повреждены гараж и крыши двух домов.
  • Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.
  • Пострадавших нет.

О последствиях ночной атаки сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесщины. Силы ПВО уничтожили большинство враждебных целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения», – сообщил в соцсетях Кипер.

Одесская область: последствия ночной атаки

 

По информации ОВА, разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, их оперативно ликвидировали спасатели.

Информация о пострадавших, к счастью, не поступала, добавил Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь», воскресным утром 9 ноября «шахеды» атаковали южную часть Одессы. Предварительно, на город летели два ударных дрона, их удалось успешно ликвидировать. На данный момент угроза миновала, был дан отбой воздушной тревоги.



