Ключевые моменты:
- Ночью 9 ноября 2025 Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.
- Повреждены гараж и крыши двух домов.
- Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.
- Пострадавших нет.
О последствиях ночной атаки сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесщины. Силы ПВО уничтожили большинство враждебных целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения», – сообщил в соцсетях Кипер.
По информации ОВА, разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, их оперативно ликвидировали спасатели.
Информация о пострадавших, к счастью, не поступала, добавил Кипер.
Как сообщала «Одесская жизнь», воскресным утром 9 ноября «шахеды» атаковали южную часть Одессы. Предварительно, на город летели два ударных дрона, их удалось успешно ликвидировать. На данный момент угроза миновала, был дан отбой воздушной тревоги.
Фото прокуратуры Украины