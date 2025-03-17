Соответствующую информацию предоставил начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский, сообщает “Главком”.

На должности Серга числится с 7 декабря 2024 года.

В письме не указывается, какие функции Коля Серга будет выполнять. Однако, отмечается, что «должности советников министра вне штата не предполагают ведение кадровой службой и Министерства биографических справок в отношении такой категории работников.

“В то же время сообщаем, что штатным расписанием аппарата Министерства иностранных дел должности штатного советника Министра не предусмотрено”, — говорится в ответе..

Кроме Коли Серги внештатным советником назначен Денис Коляда, выпускник Украинского католического университета.

35-летний певец и поэт Коля Серга впервые дни полномасштабного вторжения России в Украину 35-летний вступил в ряды ВСУ. В 2022 году он основал проект “Культурный десант”, который объединил музыкантов, поэтов и композиторов, цель проекта — поддержка украинских военных и популяризация украинской культуры.

В августе 2022 года президент Зеленский отметил Сергу орденом «За мужество» III степени.

В мирное время Коля Серга был ведущим в телепроекте «Орел и решка», выступал резидентом Comedy Club Odessa.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что бывшая украинская телеведущая-предательница Регина Тодоренко нашла новую работу на российском телевидении, а также о том, что у скандального автора логотипа Одессы конфисковали имущество.

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