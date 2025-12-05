Ключевые моменты:

На заседании исполкома Одесского горсовета 4 декабря объявили о назначении Аллы Бех назначена исполняющей обязанности вице-мэра Одессы.

Алла Бех будет курировать социальную защиту, экономическое развитие и инвестиционную политику города.

В ее полномочия также войдет аудит исполнительных органов и коммунальных предприятий.

Известно, что ранее она работала в налоговой службе и Госаудитслужбе Житомира.

В реестре Национального агентства по предотвращению коррупции декларации Аллы Бех отсутствуют.

«По образованию юрист, магистр публичного управления и администрирования, имеет опыт работы в органах налоговой службы и финансового контроля Госаудитслужбы. В ее компетенцию войдет аудит исполнительных органов и коммунальных предприятий», – так представил ее Игорь Коваль.

Сейчас у исполняющего обязанности мэра Одессы Игоря Коваля пять заместителей: первый заместитель Александр Филатов, исполняющий обязанности заместителя Владимир Домницак, управляющий делами исполнительного комитета Александр Тиховский, исполняющие обязанности заместителей городского головы Константин Талалаев и Алла Бех.

Известно, что в прошлом Алла Бех была адвокатом. Вся ее предыдущая карьера связана с Житомиром, где она работала в Госаудитслужбе, а также возглавляла местное управление фискальной службы.

При этом в реестрах Национального агентства по предотвращению коррупции декларации Аллы Бех отсутствуют.

