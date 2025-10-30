Ключевые моменты:

Исполком Одесского горсовета поддержал проект «Временного порядка определения границ территорий многоквартирных домов для их уборки».

После утверждения горсоветом и Одесской ГВА документ введет единые правила для всех районов города.

Новые правила помогут четко распределить ответственность за уборку и зелеными насаждениями.

Новый порядок уборки придомовых территорий в Одессе

Исполнительный комитет Одесского городского совета одобрил проект документа, который установит четкие границы придомовых территорий многоквартирных домов и определит, кто должен следить за их чистотой.

Ранее во многих районах оставались «серые зоны» — участки, за которые никто не отвечал. Новый Временный порядок устранит эти проблемы и обеспечит единый подход для всех районных администраций. После рассмотрения в городском совете документ направят на утверждение Одесской городской военной администрации.

Особое внимание уделено зеленым зонам. Перед тем как закрепить территорию за жителями, Департамент экологии проведет инвентаризацию деревьев. При необходимости по заказу райадминистраций проведут санитарную обрезку или удалят аварийные насаждения. Только после этого территория может быть передана совладельцам домов — и только с их согласия.

Если жильцы не согласны с предложенными границами или условиями, при райадминистрациях будут создаваться специальные комиссии для урегулирования споров.

Закрепленные территории запрещено использовать для временных сооружений, бизнеса или платной парковки. Такое ограничение включили по просьбе жителей, чтобы эти участки служили исключительно интересам домов и их жителей.

