Ключевые моменты:

Социальные автобусы сегодня работают на 12 городских маршрутах .

Опубликовано расписание движения на 3 марта 2026 года.

Власти предупреждают о возможных задержках, а горожане жалуются на работу транспорта.

Социальные автобусы в Одессе: расписание на 3 марта 2026 года

Во вторник, 3 марта, в Одессе продолжают работать бесплатные автобусные маршруты. Они частично дублируют трамваи №5, №10, №15, №17, №26, №27 и троллейбусы №3, №8, №9. Согласно информации мэрии, график движения социального транспорта на сегодня не изменился.

Среди основных направлений:

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (последний рейс — в 19:10 от вокзала и в 19:40 с ул. 28-й бригады);

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»;

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично повторяет маршрут трамвая №21).

Также в будние дни автобусы курсируют по схемам трамвайных маршрутов:

№5 «Аркадия – Железнодорожный вокзал»;

№10 «ул. Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»;

№15 «пл. Тираспольская – Слободской рынок»;

№17 «Куликово поле – 14 ст. Большого Фонтана»;

№26 «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»;

№27 «ул. Архитекторская – просп. Свободы».

Кроме того, действуют маршруты, заменяющие троллейбусы:

№3 «ст. Застава I – Парк Шевченко»;

№8 «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»;

№9 «ул. Инглези – ул. Ришельевская».

В городском совете уточняют, что расписание носит информационный характер и может меняться из-за ситуации на дорогах, технических неисправностей или задержек.

Ранее сообщалось, что 28 февраля город получил еще пять автобусов из Киевской области. Несмотря на предусмотренные в бюджете 50 млн гривен на работу социального транспорта в 2026 году, многие одесситы продолжают критиковать его организацию. Главным образом, потому, что водители либо по собственной инициативе, либо по указаниям диспетчеров, системно не выполняют обнародованный городским советом график движения.

