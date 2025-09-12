Ключевые моменты:

14 сентября в Одессе пройдет полумарафон, из-за чего с 07:00 до 12:00 временно изменят движение общественного транспорта.

Корректировки внесут в маршруты автобусов №175, 220а и 221, которые будут объезжать перекрытые улицы.

Также отменят остановку трамвая №7 «ул. Университетская» в направлении ул. 28 бригады.

Кроме того, запретят посадку и высадку пассажиров на автобусах №105, 121, 145, 146 и 242 по ул. Преображенской.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №175, 220а, 221, которые будут двигаться в обход перекрытых участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршрут № 175: в направлении движения к Мемориалу 411 батареи — от ул. Нины Строкатой на ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршрут № 220а:

в направлении движения к Соборной площади — от ул. Европейской на ул. Нины Строкатой, пл. Веры Холодной, Соборную площадь (конечная остановка автобусных маршрутов №№ 175, 185).

в направлении движения к просп. Черноморскому — от Соборной площади на ул. Преображенскую, ул. Нины Строкатой и далее по маршруту.

Маршрут № 221: в направлении движения к Новому рынку — от ул. Греческой на ул. Ришельевскую, ул. Нины Строкатой, пл. Веры Холодной, Соборную площадь, ул. Киры Муратовой и далее по маршруту.

Также временно отменяется остановка трамвая №7 «ул. Университетская» в направлении ул. 28 бригады.

Запрещается остановка для посадки-высадки пассажиров на автобусных маршрутах №105, 121, 145, 146, 242 от ул. Дерибасовской до ул. Софиевской в направлении движения Пересыпских мостов.

