Ключевые моменты:

Обнаружены сгустки мазута на пересыпи между 13–19 км;

Загрязнение затронуло зону гнездования и размножения животных;

Мазут классифицирован как токсичные тяжёлые фракции;

Найдены медицинские маски, ранее использовавшиеся при очистке пляжей;

Министерство экологии обвиняют в бездействии и игнорировании научных данных;

Экоактивисты требуют регулярный мониторинга береговой зоны и создания системы превентивного реагирования.

В конце июня 2025 года специалисты научного отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы» провели полевое обследование песчаной пересыпи и обнаружили масштабное загрязнение мазутом. На участке между 13-м и 19-м километрами были зафиксированы сгустки плотного тёмного вещества, равномерно распределенные по берегу.

Об этом сообщили в Общественной организации «Зеленый лист».

Мазут обнаружен в зоне размножения птиц и рыбы и может быть смертельно токсичным для молодняка животных.

“Загрязнение зафиксировано в зоне, где гнездятся десятки видов птиц, размножаются ракообразные, моллюски, рыбы. Мазутные агрегаты: ухудшают газообмен в песке; создают химическую нагрузку на лагуны; могут быть смертельно токсичными для молоди животных” — сообщили в организации.

Образцы вещества классифицированы как тяжёлые деградированные фракции мазута, характерные для многомесячного пребывания в воде. Некоторые сгустки содержали водоросли, песок и следы медицинских масок, использовавшихся ранее при ликвидации загрязнений в районе Анапы.

Экологи обвиняют Министерство охраны окружающей среды Украины в игнорировании научных данных и использовании устаревшей модели распространения загрязнений, которая не учитывает оседание мазута на дно и его транспортировку течениями.

По мнению экоактивистов, обнаружение мазута на территории нацпарка — это материальное доказательство международного экологического преступления. Они призывают к немедленному реагированию, включая мониторинг, отбор проб и пересмотр государственной модели прогнозирования и превентивного реагирования на морские аварии.

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