Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал сотрудник нацпарка “Тузловские лиманы”, биолог Иван Русев.

Нефтепродукты продолжают отравлять побережье Черного моря и местную фауну: масштабное загрязнение песчаной пересыпи возле Дунайского биосферного заповедника до сих пор не ликвидировано.

По словам Русева, более 100 дней назад коммунальная служба Лиманской громады частично уже собрала несколько сотен кг мазута, который приплыл к побережью после катастрофы российских танкеров, но много нефтепродуктов еще осталось и его никто не убирает.

Биолог отметил, что экологическая проблема усугубляется, поскольку “агрессивный загрязнитель при повышении температуры тает и расширяет масштабы бедствия”.

“Между тем, госэкоинспекция, которая обязана от имени государства контролировать состояние очистки природной среды, совершенно не выполнит свои элементарные функции», — пишет Иван Русев.

Он добавил, что на территории нацпарка «Тузловские лиманы» свежие следы мазута не обнаружены.

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