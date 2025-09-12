Ключевые моменты:

Сергей Подгайный написал заявление об увольнении, по данным СМИ — ему предложили должность в Киеве.

Обязанности главы Хаджибейской райадминистрации снова исполняет Евгений Омельчук.

Распоряжение об увольнении Сергея Подгайного подписано мэром Одессы Геннадием Трухановым 29 августа, а обнародовали его 4 сентября. Основанием для увольнения стало заявление Подгайного, которому, по данным СМИ, предложили должность в Киеве.

С 4 сентября 2025 года обязанности главы Хаджибейской райадминистрации временно исполняет Евгений Омельчук. Он ранее возглавлял эту администрацию, а после назначения Подгайного работал его первым заместителем.

Евгений Омельчук получил образование в Академии госуправления при президенте Украины. Карьеру начинал в профсоюзном движении моряков, где возглавлял первый независимый профсоюз и стал генсеком Федерации работников водного транспорта и плавсостава Украины. В политику пришел в 2006. С 2013 года возглавдяет Хаджибейскую райадминистрацию (ранее Малиновскую).