Об этом сообщили на сайте Крымская платформа.

Ключевые моменты:

Песня «Голос» одесской группы «Хейтспич» номинирована на премию MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 как «Лучшая коллаборация».

Трек посвящен крымскому художнику Богдану Зиге, осужденному в России к 15 годам за проукраинскую акцию.

Детали

Одесская группа «Хейтспич» с песней «Голос» попала в лонг-лист ежегодной музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. Это ежегодная премия, учрежденная в 2022 году для поддержки современной украинской музыки. Победителей определяют путем голосования, где 50% голосов принадлежит жюри, а 50% — слушателям (половина из которых голосует через донаты).

Композиция, созданная в сотрудничестве с Крымской платформой, представлена в номинации «Лучшая коллаборация» и имеет шансы попасть в финал, куда войдут 10 лучших участников.

Трек «Голос» посвящен истории крымского художника и активиста Богдана Зизы, который сейчас отбывает 15-летнее заключение в российской колонии. В мае 2022 года, в знак протеста против зверств россиян в Буче, он облил сине-желтой краской здание оккупационной администрации в Евпатории.

Песня была представлена 27 февраля 2024 года, к 11-й годовщине оккупации Крыма, а впервые вживую она прозвучала в Одессе во время концерта «QIRIM: эхо 11-ти».

