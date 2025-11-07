Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Ключевые моменты:

Командир воинской части в Подольске три месяца использовал четырех солдат для ремонта своей квартиры.

Государству нанесен ущерб почти в миллион гривен, поскольку бойцы получали боевые выплаты, не находясь на службе.

Детали

По данным следствия, в начале 2025 года полковник отправил четырех своих подчиненных ремонтировать его собственную квартиру, которая формально была оформлена на тещу.

В течение января-марта бойцы, вместо выполнения боевых задач, укладывали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и выполняли другие строительные работы в доме своего руководителя. При этом они продолжали получать боевые выплаты, что нанесло государству ущерб на сумму почти миллион гривен. В это время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.

В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали командира непосредственно в квартире во время проверки выполненных работ. Своей вины он не признал, заявив, что бойцы якобы добровольно помогали ему в «свободное время» во время воздушных тревог.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба будет заявлен гражданский иск. Полковника обвиняют по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), что предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Читайте также: