Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Ключевые моменты:
- Командир воинской части в Подольске три месяца использовал четырех солдат для ремонта своей квартиры.
- Государству нанесен ущерб почти в миллион гривен, поскольку бойцы получали боевые выплаты, не находясь на службе.
Детали
По данным следствия, в начале 2025 года полковник отправил четырех своих подчиненных ремонтировать его собственную квартиру, которая формально была оформлена на тещу.
В течение января-марта бойцы, вместо выполнения боевых задач, укладывали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и выполняли другие строительные работы в доме своего руководителя. При этом они продолжали получать боевые выплаты, что нанесло государству ущерб на сумму почти миллион гривен. В это время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.
В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали командира непосредственно в квартире во время проверки выполненных работ. Своей вины он не признал, заявив, что бойцы якобы добровольно помогали ему в «свободное время» во время воздушных тревог.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба будет заявлен гражданский иск. Полковника обвиняют по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), что предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
