Ключевые моменты:
- Ночная атака по Киеву: погибшие, десятки раненых, разрушения в жилом доме.
- Силы ПВО сбили сотни целей, но зафиксированы «прилеты» и падения обломков.
- Сотни тысяч абонентов снова без света.
- «Добрые дроны» снова атаковали Афипский НПЗ в РФ.
- За сутки российских оккупантов стало меньше на 910 единиц.
Ночная атака на столицу унесла жизни и оставила руины и раненых
В ночь на 29 ноября 2025 года страна-агрессор Россия нанесла очередной комбинированный удар по столице Украины. Во время атаки российская ракета упала в Дарницком районе Киева, близ Харьковского шоссе. В результате погиб прохожий, также есть раненые.
Кроме того, был поврежден жилой многоэтажный дом – на верхних этажах возник пожар, а взрывной волной выбило окна. На месте образовалась большая глубокая воронка. На дороге под обстрел попали несколько автомобилей, в том числе волонтерские эвакуационные автобусы.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, на утро субботы в результате ночной атаки Киева два человека погибли, а число пострадавших выросло до 29 человек. Из них 19 человек пребывают в стационарах медучреждений города.
Силы ПВО обезвредили 577 целей из 632
По данным Воздушных сил, в ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киевщина. Враг применил:
- 596 ударных БпЛА типа Shahed и Гербера;
- 5 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»);
- 23 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К;
- 4 баллистических ракеты «Искандер-М»;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 целей:
- 558 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
- 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В то же время зафиксированы «прилеты» и падения обломков сбитых ракет и БпЛА на ряде локаций.
Ночная атака: в Молдове ночью временно закрывали небо, а Польша поднимала авиацию
Этой ночью два российских БпЛА залетели на территорию Молдовы в районе Воронково. Власти на время закрыли воздушное пространство, позже открыли – кроме северного региона.
Зону пролета проверяют, угроз для жителей пока не обнаружено.
Также из-за атаки россиян на Украину Польша подняла в воздух боевую авиацию и привела в готовность системы противовоздушной обороны.
В результате ночного удара снова пострадала энергетика
По данным Минэнерго, этой ночью враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, а также более 100 тысяч в Киевской и почти 8 тысяч в Харьковской областях.
Аварийно-восстановительные работы уже начаты. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.
Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
На Афипском НПЗ в России ночью снова было горячо
Этой ночью было уже привычно горячо Афипском нефтеперерабатывающем заводе в РФ: очередной визит «добрых дронов на НПЗ подтвердили даже местные власти. По их словам, здесь случился «маленький пожар» на 100 «квадратов».
Из-за атаки дронов в аэропортах Краснодара, Волгограда и Тамбова был введен план «Ковер».
Афипский нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении российской армии. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти. Это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.
Коротко о ситуации на фронте
По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 311 боевых столкновений.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.
Одним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское – здесь на прошедшие сутки наши воины остановили 82 штурма агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахматного, Шахматного, Новоэкономического, Никановки, Мирнограда, Гришиного, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.
Ожесточенные бои также ведутся на Лиманском, Славянском, Константиновском, Краматорском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 15 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, 106 беспилотников, 64 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.