Ключевые моменты:

Ночная атака по Киеву: погибшие, десятки раненых, разрушения в жилом доме.

Силы ПВО сбили сотни целей, но зафиксированы «прилеты» и падения обломков.

Сотни тысяч абонентов снова без света.

«Добрые дроны» снова атаковали Афипский НПЗ в РФ.

За сутки российских оккупантов стало меньше на 910 единиц.

Ночная атака на столицу унесла жизни и оставила руины и раненых

В ночь на 29 ноября 2025 года страна-агрессор Россия нанесла очередной комбинированный удар по столице Украины. Во время атаки российская ракета упала в Дарницком районе Киева, близ Харьковского шоссе. В результате погиб прохожий, также есть раненые.

Кроме того, был поврежден жилой многоэтажный дом – на верхних этажах возник пожар, а взрывной волной выбило окна. На месте образовалась большая глубокая воронка. На дороге под обстрел попали несколько автомобилей, в том числе волонтерские эвакуационные автобусы.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, на утро субботы в результате ночной атаки Киева два человека погибли, а число пострадавших выросло до 29 человек. Из них 19 человек пребывают в стационарах медучреждений города.

Силы ПВО обезвредили 577 целей из 632

По данным Воздушных сил, в ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киевщина. Враг применил:

596 ударных БпЛА типа Shahed и Гербера;

5 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»);

23 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К;

4 баллистических ракеты «Искандер-М»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 целей:

558 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

4 баллистические ракеты Искандер-М;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В то же время зафиксированы «прилеты» и падения обломков сбитых ракет и БпЛА на ряде локаций.

Ночная атака: в Молдове ночью временно закрывали небо, а Польша поднимала авиацию

Этой ночью два российских БпЛА залетели на территорию Молдовы в районе Воронково. Власти на время закрыли воздушное пространство, позже открыли – кроме северного региона.

Зону пролета проверяют, угроз для жителей пока не обнаружено.

Также из-за атаки россиян на Украину Польша подняла в воздух боевую авиацию и привела в готовность системы противовоздушной обороны.

В результате ночного удара снова пострадала энергетика

По данным Минэнерго, этой ночью враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, а также более 100 тысяч в Киевской и почти 8 тысяч в Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

На Афипском НПЗ в России ночью снова было горячо

Этой ночью было уже привычно горячо Афипском нефтеперерабатывающем заводе в РФ: очередной визит «добрых дронов на НПЗ подтвердили даже местные власти. По их словам, здесь случился «маленький пожар» на 100 «квадратов».

Из-за атаки дронов в аэропортах Краснодара, Волгограда и Тамбова был введен план «Ковер».

Афипский нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении российской армии. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти. Это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 311 боевых столкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

Одним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское – здесь на прошедшие сутки наши воины остановили 82 штурма агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахматного, Шахматного, Новоэкономического, Никановки, Мирнограда, Гришиного, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

Ожесточенные бои также ведутся на Лиманском, Славянском, Константиновском, Краматорском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 15 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, 106 беспилотников, 64 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.