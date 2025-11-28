Около часа назад Воздушные силы ВСУ проинформировали о движении группы беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы. И в 20:37 прозвучал сигнал воздушной тревоги.
«Через центр на Пересыпь, порт, Поскот», – пишут местные Телеграм-каналы.
Звуки, которые сейчас слышны в Одессе – результат боевой работы наших сил противовоздушной обороны.
«Центр/Молдаванка… Усатово/Клеверный мост… Пересыпь/Лузановка», – наперебой сообщают мониторинговые каналы.
Оставайтесь в укрытиях!
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Есть угроза,говорите? Ну-ну…