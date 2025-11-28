Ключевые моменты:
- Завтра, 29 ноября, в Украине продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии.
- В Одессе и области стабилизационные отключения света также сохраняются.
- ДТЭК предоставил обновленные графики на сутки.
В зависимости от ситуации в энергосистеме графики в течение дня могут меняться.
По информации компании-регулятора «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать весь день – с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.
Статья по теме: Будет ли в Одессе меньше отключений света: в ДТЭК ответили на наболевшие вопросы о графиках
Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут следующими:
В то же время в компании подчеркивают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».
А пока вы планируете завтрашний день согласно графикам отключения света, рекомендуем узнать:
- Солезавод на Куяльнике: появится ли промышленное предприятие в заповедной зоне?
- Цены на одесском Привозе в конце ноября: «Какое сало!»
- Как подоить корову без света: жители Тарутинщины учатся жить без электричества.