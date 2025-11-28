Ключевые моменты:

Завтра, 29 ноября, в Украине продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии.

В Одессе и области стабилизационные отключения света также сохраняются.

ДТЭК предоставил обновленные графики на сутки.

В зависимости от ситуации в энергосистеме графики в течение дня могут меняться.

По информации компании-регулятора «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать весь день – с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут следующими:

В то же время в компании подчеркивают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

