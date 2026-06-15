Ключевые моменты:

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 российских ракет различных типов и 582 ударных беспилотника.

В Киеве из-за падения обломков и прямых попаданий погибли четыре человека, серьезно повреждены Киево-Печерская Лавра и киностудия Довженко.

В Харькове во время повторного обстрела погибли пять сотрудников ГСЧС, тушивших пожар.

В ответ беспилотники атаковали объекты в Туле, Подмосковье и порту «Кавказ», а на Херсонщине перекрыты два моста в Крым.

Ночной кошмар столицы: разрушения в десяти районах

Этой ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали Киев. По данным ГСЧС, в столице погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди пострадавших – двое детей. Масштабные разрушения и пожары зафиксировали практически по всему городу:

в Оболонском и Соломенском районах вражеские снаряды попали в девятиэтажные жилые дома; из Соломенской многоэтажки спасатели эвакуировали 15 человек;

в Деснянском и Днепровском районах пострадали частные дома, причем в Деснянском три усадьбы полностью разрушены;

в Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах обломки повредили жилые дома, торговые объекты и местный рынок;

в Голосеевском районе огонь охватил многоэтажку, склады и объекты инфраструктуры.

Удар по истории: рашисты целились в Лавру и киностудию Довженко

В Печерском районе Киева под удар попали уникальные исторические объекты. В результате дроновой атаки вспыхнул пожар площадью около 800 квадратных метров на крыше Успенского собора Киево-Печерской Лавры, история которого начинается еще в XI веке. Открытое горение на крыше собора спасатели уже ликвидировали.

Все религиозные реликвии и музейные экспонаты администрация успела оперативно эвакуировать, сейчас специалисты оценивают точный масштаб разрушений.

Кроме того, в Шевченковском районе пострадала знаменитая Национальная киностудия имени Александра Довженко. Как заявила вице-премьер и министр культуры Татьяна Бережная, оккупанты повредили корпуса студии и полностью уничтожили костюмерный цех с крупнейшей в стране коллекцией – около 100 тысяч уникальных костюмов и миллионов элементов одежды. Также спасатели ликвидировали пожар на площади 1000 квадратных метров в комплексе «Мистецький арсенал».

Охота за «Цирконами» и трагедия в Харькове: что происходит в регионах

По информации Воздушных сил ВСУ, этой ночью страна-агрессор РФ запустила по Украине 70 ракет различных типов и 611 беспилотников. Нашим защитникам неба удалось перехватить 5 из 6 сверхзвуковых ракет «Циркон», 15 из 34 баллистических ракет «Искандер-М/С-400», а также все 30 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К». Около 20 ракет и 27 дронов достигли целей. При этом даже после 8 часов утра в небе оставались единичные вражеские БпЛА.

В регионах ситуация сложилась следующим образом:

Харьков: во время ликвидации пожара после первой волны налета враг нанес повторный удар. На месте погибли пятеро спасателей ГСЧС, еще пятеро получили ранения.

Днепр: ранен один человек. Повреждено местное предприятие, разрушен корпус колледжа, а взрывная волна выбила окна в школе и Доме органной музыки.

Киевская область: в пяти районах обломки повредили дома и склады. Пострадали три человека, включая 11-летнего мальчика.

Сумы: два беспилотника ударили по гражданской инфраструктуре. Один дрон попал в жилую многоэтажку (ранены три человека, среди них ребенок), второй – повредил нежилое здание в центре города.

Ответный огонь: пожары в РФ и заблокированный Крым

Пока Киев отражал атаку, взрывы гремели и на территории России. Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Туле – местный губернатор признал, что «добрые дроны» наведались на коммерческие объекты. Огромный столб дыма зафиксировали и в подмосковном Реутове. Кроме того, спутниковая система NASA FIRMS подтвердила сильный пожар в порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

На оккупированных территориях Херсонской области после ночных ударов полностью перекрыли движение. Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что повторно поврежден Чонгарский мост, из-за чего закрыт проезд через автомобильный пункт пропуска «Джанкой». Также остановлено движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Два ключевых пути в Крым сейчас заблокированы.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения живой силы противника, двум артиллерийским системам и двум пунктам управления БпЛА.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также уничтожено пять танков, десять боевых бронированных машин, 72 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, три наземных робототехнических комплекса, 2314 беспилотных летательных аппаратов, 416 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.

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