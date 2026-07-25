Ключевые моменты:

Российские беспилотники дважды атаковали гражданское торговое судно под флагом Палау в Черном море.

Судно перевозило груз кукурузы, после второго удара на борту загорелась надстройка.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

Экипаж и лоцман были эвакуированы на берег силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Судьба еще двух человек остается неизвестной, продолжается поисково-спасательная операция.

Черное море снова под ударом

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что противник продолжает атаки на гражданское судоходство в Черном море.

По его словам, вражеские беспилотники дважды нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первой атаки были повреждены верхняя палуба и грузовой трюм. В результате повторного удара произошло возгорание надстройки.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Экипаж и лоцман были эвакуированы на берег силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Судьба еще двух человек, к сожалению, остается неизвестной. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, что сегодня в результате российских обстрелов в Одесском районе были повреждены частный жилой дом и около десяти соседних домов.