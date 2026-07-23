Ключевые моменты:

Французский бульвар возник как дорога к Малому Фонтану

Его современный изгиб появился из-за застройки дачами

Решающую роль в развитии улицы сыграл Григорий Маразли

На бульваре сохранились десятки малоизвестных исторических памятников

В новом выпуске проекта «Одесские истории» ведущая Елена Кудряшова вместе с редакцией «Одесской жизни» исследует одну из самых известных улиц города. Французский бульвар кажется хорошо знакомым каждому одесситу, однако его история оказывается гораздо интереснее, чем можно представить.

«Большинство одесситов даже не задумываются, что Французский бульвар совершенно не соответствует своему названию. Это не классический бульвар, а бывшая загородная дорога, которую позже буквально «согнули», чтобы она обходила частные дачи», — рассказывает ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

Именно эта историческая загадка помогает по-новому взглянуть на одну из самых красивых улиц Одессы. Ее современный облик сформировали не только архитекторы и городские власти, но и водовозы, владельцы дач, инженеры и меценаты, решения которых влияют на город и сегодня.

Почему Французский бульвар — это не бульвар?

Название Французского бульвара давно стало одним из символов Одессы. Однако, если говорить языком градостроительства, эта улица вовсе не соответствует тому, что принято называть бульваром.

Как объясняет ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова, в классическом понимании бульвар — это «широченная центральная аллея для неспешных прогулок, которую с обеих сторон обрамляют четыре ряда деревьев. Место, куда люди приходят не потому, что надо, а потому, что хочется».

Именно таким в Одессе можно назвать разве что Приморский бульвар. А Французский живет совсем другой жизнью. Здесь проходят трамвайные пути, движется транспорт, вдоль дороги припаркованы автомобили, а пешеходные аллеи давно уступили место городской инфраструктуре.

Впрочем, так было не всегда.

Еще в начале XIX века здесь проходила дорога к Малому Фонтану. Она вела не только к дачам состоятельных одесситов, но и к одному из самых ценных природных ресурсов молодого города — питьевой воде.

Вода Малого Фонтана считалась лучшей в Одессе. Ее называли «сладкой», ею запасались торговые суда, а водовозы ежедневно доставляли ее в город. Именно эта дорога постепенно стала одной из важнейших для Одессы.

И здесь автор видео делает неожиданный вывод:

«И знаете, кто на самом деле спроектировал геометрию нашего прекрасного бульвара? Не дипломированные инженеры и не заморские архитекторы».

Ответ оказывается простым: форму будущей улицы определили именно водовозы. На протяжении десятилетий они ездили одним и тем же путем, который оказался самым удобным среди балок, склонов и частных усадеб. Когда город начал благоустраивать эту территорию, прокладывать новую трассу уже не было необходимости — достаточно было упорядочить существующую.

Именно поэтому Французский бульвар и сегодня сохраняет очертания старой дороги, возникшей задолго до появления самого бульвара.

Кто и зачем «согнул» Французский бульвар?

Одна из самых больших загадок Французского бульвара заметна даже без старых карт. Достаточно просто пройтись по улице — и становится очевидно, что она не прямая. Возле нынешнего санатория Чкалова бульвар неожиданно делает изгиб, который уже много лет удивляет и туристов, и самих одесситов.

На самом деле этот поворот имеет вполне конкретную историю и даже конкретное имя.

В начале XX века городской инженер Василий Зуев разработал проект нового бульвара. Он предусматривал широкую десятиметровую проезжую часть, просторные тротуары, деревья, водопровод, электрическое освещение, телефонную линию и трамвай. Сам Зуев с гордостью писал, что новый бульвар, «обладая всеми прелестями загородной местности с великолепными видами на море, одновременно имеет все преимущества благоустроенного города».

Но воплотить этот замысел именно таким не удалось.

На пути будущей дороги оказалась дача многолетнего городского головы Одессы Григория Маразли. Его парк был настоящим украшением города: каскадные лестницы спускались к морю, среди деревьев стояли мраморные скульптуры, а по ухоженным аллеям могли гулять все желающие. Современники восхищались этим местом. Художник Пётр Нилус писал о парке: «Ничто не мелко, не утомительно сложно — во всём благородная простота…»

Именно через этот парк должна была пройти новая прямая магистраль.

Другие владельцы земельных участков соглашались уступить часть своей территории или получали компенсацию. Но Маразли отказался. Как отмечается в сценарии проекта, он просто не смог «резать по живому» собственный парк.

Город оказался перед непростым выбором. С одной стороны — современный инженерный проект, с другой — человек, который десятилетиями вкладывал собственные средства в развитие Одессы, строил школы, больницы, музеи и библиотеки.

Компромисс нашли неожиданно: дорогу просто… обогнули.

В результате идеально прямая линия превратилась в характерный изгиб, который мы видим и сегодня. Сам Василий Зуев с сожалением писал, что после этого «Малофонтанская дорога лишилась прямолинейности и перспективного вида на море».

Ирония истории заключается в том, что именно это решение сделало Французский бульвар неповторимым. То, что более ста лет назад выглядело как вынужденный компромисс, сегодня стало одной из самых узнаваемых особенностей улицы.

Недаром авторы проекта подводят итог этой истории почти афористично: «Изгиб до сих пор существует. Это личная подпись Маразли на карте Одессы».

Как Маразли превратил дорогу в символ Одессы?

Изгиб дороги — далеко не единственный след, который оставил Григорий Маразли на Французском бульваре. За семнадцать лет на посту городского головы он сделал для Одессы столько, что его и сегодня считают одним из самых выдающихся мэров в истории города. Он финансировал строительство школ, больниц, музеев и библиотек, а собственную дачу на Малом Фонтане превратил в настоящий памятник садово-паркового искусства.

Парк Маразли был открыт для посетителей. Здесь каскадные лестницы спускались к морю, между деревьями возвышались мраморные скульптуры, а ухоженные газоны больше напоминали французские резиденции, чем частное имение на окраине Одессы.

Неудивительно, что современники восхищались этим местом. Художник Пётр Нилус описывал парк так: «Ничто не мелко, не утомительно сложно — во всём благородная простота, необычайный размах. А среди ярких пятен зелени мерцает мрамор статуй глубокими белыми пятнами».

Именно желание сохранить эту красоту и стало причиной того, что Французский бульвар сегодня имеет свой знаменитый изгиб. Но это был лишь один из примеров особого отношения к этой улице.

Не менее важным оказался и проект Василия Зуева. Он не просто спланировал дорогу — он создал правила, определившие облик будущего района. Одно из них может показаться необычным даже сегодня.

Владельцам участков запретили строить сплошные высокие заборы. Вместо этого разрешались только лёгкие металлические ограды на каменных цоколях, чтобы сады оставались открытыми для прохожих. Как говорилось в правилах: «никаких глухих каменных или деревянных стен по фасадной линии. Только изящные решётчатые ограды».

Это решение сформировало совершенно особую атмосферу улицы. Французский бульвар не превратился в цепочку закрытых частных усадеб. Напротив, зелёные парки, декоративные ворота и ажурные ограды стали частью городского пространства.

Позже эту картину дополнили бельгийский электрический трамвай, гранитная мостовая из вулканического порфира и элегантные павильоны остановок, которые были не только красивыми, но и удобными для пассажиров.

Именно поэтому Французский бульвар стал не просто дорогой к морю. Он превратился в пространство, где архитектура, ландшафт и городские правила работают как единое целое. Многие из этих решений пережили своих создателей более чем на столетие и до сих пор определяют характер одной из самых известных улиц Одессы.

Какие тайны ещё скрывает Французский бульвар?

Даже если разобраться, почему Французский бульвар не является бульваром и кто изменил его геометрию, загадки этой улицы на этом не заканчиваются. Почти каждое старинное здание здесь имеет собственную историю, а иногда — и настоящий детективный сюжет.

Одной из таких историй стала судьба знаменитой скульптуры Лаокоона. Когда-то она украшала парк Маразли, но после революции начались её многолетние странствия. Скульптуру неоднократно перевозили в разные уголки города, а некоторые страницы её биографии до сих пор остаются загадкой. Всего более чем за столетие Лаокоон шесть раз менял своё местонахождение.

Не менее интересна и история оранжереи Маразли. Вдохновлённый французскими парковыми комплексами, городской голова решил создать в Одессе сооружение, которое не уступало бы лучшим европейским образцам. Для этого он пригласил архитектора Павла Клейна, и результат действительно стал украшением Французского бульвара. К сожалению, сегодня от былого великолепия осталось немногое, но даже руины напоминают о масштабе этого замысла.

Ещё одна история связана с роскошным неоготическим дворцом купца Параскевы. Документальных свидетельств о том, почему он так быстро сменил владельца, не сохранилось. Зато городская легенда оказалась удивительно живучей.

Как с присущей Одессе иронией отмечает автор проекта, «официальные документы молчат о причинах столь стремительной распродажи элитной недвижимости. Зато местный фольклор уверенно и безапелляционно утверждает, что почтенный купец Параскева банально проиграл свой дворец в карты».

А завершает это путешествие дача Анатры — романтический замок, который в XXI веке едва не исчез навсегда. После многолетнего запустения здание удалось спасти, а позже оно стало домом для благотворительного фонда «Корпорация монстров». Эта история ещё раз доказывает: судьба архитектурного наследия зависит не только от времени, но и от людей, готовых его защищать.

Недаром финал видео подводит итог истории Французского бульвара словами: «Французский бульвар — это не адрес, а изысканная коллекция одесских характеров».

Именно поэтому за фасадами знакомых зданий скрывается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Подробнее обо всём этом рассказывается в видео проекта «Одесские истории» с Еленой Кудряшовой. Вы также узнаете:

почему скульптура Лаокоона более ста лет «путешествовала» по Одессе;

какой была легендарная оранжерея Григория Маразли и почему сегодня она находится в запущенном состоянии;

что известно о неоготическом дворце Параскевы и легенде о карточном проигрыше;

как удалось спасти дачу Анатры, которую одесситы называют «Замком монстров»;

почему бельгийский трамвай стал настоящей революцией для Французского бульвара;

как выглядела улица более ста лет назад благодаря архивным фотографиям и старинным планам.

Ранее мы рассказывали, кто на самом деле построил загадочные Траяновы валы в Одесской области.

Читайте также: Почему Фонтанка под Одессой получила такое название и какие тайны скрывает её история