Ключевые моменты:
- Россия вновь атаковала Одесскую область, под ударом оказались жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
- В Одесском районе повреждены частный жилой дом и около десяти соседних домов.
- По предварительной информации, пострадал 65-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Одесская область пережила новую атаку
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия вновь нанесла удар по Одесской области. В результате обстрела повреждены жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
В Одесском районе поврежден частный жилой дом, а также около десяти расположенных рядом домов. По предварительным данным, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
На местах происшествий работают все профильные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Напомним, из-за постоянных российских атак новые суда почти перестали заходить в порты Большой Одессы, а экспорт зерна фактически резко сократился. В июле Украина планировала экспортировать морем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 млн тонн.