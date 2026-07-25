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Россия вновь атаковала Одесскую область, под ударом оказались жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

В Одесском районе повреждены частный жилой дом и около десяти соседних домов.

По предварительной информации, пострадал 65-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Одесская область пережила новую атаку

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия вновь нанесла удар по Одесской области. В результате обстрела повреждены жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

В Одесском районе поврежден частный жилой дом, а также около десяти расположенных рядом домов. По предварительным данным, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На местах происшествий работают все профильные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Напомним, из-за постоянных российских атак новые суда почти перестали заходить в порты Большой Одессы, а экспорт зерна фактически резко сократился. В июле Украина планировала экспортировать морем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 млн тонн.