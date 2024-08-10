Украинское поэтическое: как Александр Довженко создал новый жанр в кино

Будущий классик мирового кино родился 10 сентября 1894 года на хуторе Вьюнище в Черниговской губернии в многодетной сельской семье. Предками Довженко были полтавские чумаки, осевшие на Черниговщине в середине ХVІІІ века.

Чтобы найти деньги на учебу сына, отец продал одну из десятин земли, которыми владела семья. В 1914 году Довженко окончил Глуховский учительский институт, работал по специальности.

Довженко восторженно встретил мартовскую революцию 1917 года, принимал участие в украинском национально-освободительном движении. А в начале 1920-х годов Довженко примкнул к большевикам и находился на дипломатической работе в Берлине.

В 1923 году Довженко был отозван и вернулся в Украину. Он поселился в Харькове и постепенно получил известность в городе как художник-карикатурист и общественный деятель. По предложению своего друга, писателя Юрия Яновского, Довженко начал сотрудничать с Всеукраинским Фото-Кино-Управлением.

Карикатурист «Сашко»

Творческую карьеру художника-карикатуриста будущий режиссер начал еще находясь на дипломатической службе в Берлине. Уже тогда он присылал свои рисунки в сатирический журнал украинских коммунистов в США «Молот». Затем, после возвращения в Харьков, в 1923–1926-м годах рисовал политические карикатуры для местной прессы.

Первая карикатура «Рыцари на распутье» была опубликована в августе 1923 года в качестве иллюстрации к «Балладе» Валеры Пронозы. Большинство своих работ Довженко публиковал под псевдонимом «Сашко». За три года работы карикатуристом в газете «Вести ВУЦВК» было опубликовано более сотни работ Довженко. Большинство этих рисунков были пропагандистскими и «всплыли» уже после смерти режиссера.

Кроме того, Довженко создал немало шаржей на своих современников.

Жизнь с нуля на Одесской киностудии

Решительный поворот в биографии Довженко случился летом 1926 года.

«Я просидел ночь в своей мастерской, — вспоминал впоследствии режиссер, — подвел итоги своей неустроенной тридцатилетней жизни, поутру ушел из дома, чтобы никогда не возвращаться на свою старую квартиру. Я оставил в этой своей квартире все свои полотна, весь инвентарь. Я выехал в Одессу и устроился на работу на кинофабрику… Я стоял на берегу Черного моря голым человеком, которому 32 года. Нужно начинать жизнь сначала».

Первые режиссерские опыты в кино были малоудачными. Две комедии — «Вася-реформатор» и «Ягодка любви» — не имели зрительского успеха, и только доверие тогдашнего директора Одесской кинофабрики Павла Нечесы спасло начинающего режиссера от изгнания из профессии. Зато третий фильм — политический детектив «Сумка дипкурьера» — неожиданно оказался удачным.

В 1927 году в руки режиссера попал оригинальный сценарий «Заколдованное место», сочиненный украинским поэтом Майком Йогансеном и знаменитым атаманом Юрием Тютюнником, освобождавшим Одессу от войск Антанты в 1918 году. Впрочем, Довженко решительным образом переработал драматургическую основу, из-за чего авторы сняли свои имена с титров фильма, который получил название «Звенигора».

Эта лента произвела колоссальное впечатление на профессионалов. Ее восторженно приняли Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин. Стало очевидно, что в советском и мировом кино появился мастер с уникальным творческим почерком. Современные киноведы считают, что именно фильм Довженко «Звенигора» заложил основы целого направления в киноискусстве — украинского поэтического кино, которое впоследствии обогатилось картинами Сергея Параджанова, Леонида Осыки, Юрия Ильенко и других мастеров.

В 1928 году режиссер начинает снимать историко-революционную сагу «Арсенал», которую заканчивает уже на ново созданной Киевской киностудии. В этот период у Александра Довженко начинается роман с красавицей-актрисой Юлией Солнцевой (известна по фильмам «Аэлита» и «Папиросница из Моссельпрома»), которая вскоре станет его женой и верным помощником.

Уже в Киеве режиссер снимет свою лучшую ленту «Земля», которая признана классикой мирового кино. В 1958 году, по результатам международного опроса критиков на Всемирной выставке в Брюсселе, этот фильм вошел в число двенадцати картин, признанных «лучшими фильмами всех времен и народов».

Успешные и неудачные проекты

К сожалению, в дальнейшем Довженко не удалось в полной мере реализовать свои замыслы. По целому ряду причин, в том числе и не зависящих от режиссера, малоудачными оказались фильмы «Иван» и «Аэроград». Но в 1939 году он «берет реванш» — выпускает свой самый популярный фильм «Щорс», который просмотрело более 30 млн. зрителей.

Во время Второй Мировой войны Александр Довженко снимает документальные фильмы. Из-за одного из них — «Украина в огне» — он на некоторое время попадает в опалу.

Последняя завершенная режиссером картина — «Мичурин», за которую он получает Сталинскую премию. В 1950 году удостаивается почетного звания «Народный артист РСФСР», однако вскоре его ждет новый удар — режиссеру запретили завершать съемки фильма «Прощай Америка».

Затем он начал снимать фильм «Поэма о море», но умер в самом начале съемок — 25 ноября 1956 года. Фильм впоследствии был снят женой режиссера Юлией Солнцевой.

Большую часть своей жизни Александр Довженко вынужденно прожил в Москве. Все эти годы он неимоверно тосковал по родной Украине. «Я умру в Москве, так и не увидев Украины, — писал режиссер в своем дневнике. — Перед смертью попрошу, чтобы перед тем, как сжечь меня в крематории, из груди моей вынули сердце и закопали его в родную землю в Киеве где-то над Днепром на горе».

Имя Довженко на карте Одессы

В 1964 году, когда отмечалось 70-летие со дня рождения мастера, у входа в Одесскую киностудию была установлена мемориальная доска в его честь, а соседний переулок назвали именем Довженко.

В фильме «Сумка дипкурьера» Довженко первый и единственный раз выступил в качестве актера, сыграв эпизодическую роль кочегара.