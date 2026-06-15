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Ночная атака на Киев нанесла серьезный ущерб пяти объектам национального и нескольким объектам местного значения на территории Киево-Печерской Лавры.

Оккупанты попали в Степановский придел старейшего Успенского собора, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

Администрация заповедника успела оперативно эвакуировать все музейные экспонаты и религиозные реликвии.

Параллельно в Киеве под удар попали киностудия имени Довженко и комплекс «Мистецький арсенал».

По информации ГСЧС, на территории Лавры зафиксировали падение вражеских БпЛА и двойной удар в Печерском районе. Огонь охватил верхнюю часть Успенского собора, история которого берет начало еще с XI века. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на крыше храма на площади 800 квадратных метров. Остальные здания комплекса получили незначительные повреждения.

Генеральный директор национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко рассказал в телеэфире подробности ночного обстрела и масштаб разрушений:

«В настоящее время этот обстрел, произошедший сегодня ночью, нанес очень серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской Лавры. Как минимум повреждено пять объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Больше всего на данный момент пострадал Успенский собор, попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание.

В целом можно констатировать, что эти обстрелы были абсолютно прицельными по святыням православия, святыням христианства, которым уже в этом году исполняется 975 лет. Это поздравление рашистов с этой уникальной датой».

Руководство заповедника отметило, что ценные экспонаты и реликвии не пострадали благодаря оперативной эвакуации, сейчас специалисты оценивают точную сумму ущерба.

Лавра стала не единственной культурной потерей Киева за эту ночь. В Шевченковском районе российские войска повредили корпуса Национальной киностудии имени Александра Довженко, где полностью сгорел костюмерный цех со стотысячной уникальной коллекцией одежды. Также спасатели тушили пожар в музейном комплексе «Мистецький арсенал», где пламя охватило около 1000 квадратных метров.