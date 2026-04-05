Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе Одессы в результате ночной атаки повреждены жилые дома, пострадали три человека.

Повреждены около 250 окон и 25 балконов, четыре балкона полностью разрушены.

Двое пострадавших госпитализированы, один лечится амбулаторно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия, принимаются заявки на компенсации.

Одесская городская военная администрация (ГВА) уточнила последствия ночного налета дронов на город. Основной удар пришелся на Хаджибейский район, где пострадали жилые дома.

По уточненной информации, в результате атаки ранены три человека (ночью сообщалось о двух пострадавших). Медики оказали им необходимую помощь: двоих пострадавших госпитализировали, еще один горожанин проходит лечение амбулаторно.

«По состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас в зданиях есть свет и вода, однако временно отключено газоснабжение», – сообщили в ГВА.

С ночи на месте работают более 100 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Бригады уже закрывают выбитые окна. Для жителей развернули мобильный «Пункт незламності». Представители районной администрации принимают заявления на компенсацию из городского бюджета и по программе «єВідновлення».

Напомним, утром субботы, 4 апреля, вражеский дрон попал в жилую застройку в центре Черноморска. в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбило окна. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также: Одесщина под прицелом дронов, но без прорывов: что говорят военные.

