В ночь на 6 апреля Одессу атаковали десятки ударных дронов, прозвучала серия взрывов.

Наибольшая угроза – для Киевского района, Школьного, Радужного, Вузовского, центра города, порта и поселка Котовского.

В 3:00 зафиксирована новая группа БпЛА в море, направляющаяся к городу.

Есть «прилеты».

Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

По данным мониторинговых каналов, наибольшая угроза в настоящее время сохраняется для жителей Киевского района города.

«411/Таирова внимательно;

В сторону Школьного (несколько минут назад жители этого микрорайона содрогнулись от мощных взрывов – ред.);

Черемушки/Фонтан/Аркадия;

Радужный/Школьный внимательно;

Толбухина, Краснова – в укрытие! Еще 7 шт.;

Школьный, Вузовский, Радужный и сити Центр – в укрытие!», – наперебой сообщают местные паблики.

Не стоит расслабляться и жителям центра, особенно порта, а также поселка Котовского.

Около трех часов ночи в акватории моря зафиксировали овую группу БпЛА – они взяли курс в ту же сторону.

Тревога продолжается. Не покидайте укрытий, а оставаясь дома, соблюдайте «правило двух стен» и не подходите к окнам.

Предварительно, есть «прилеты», но официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО в 3:44:

Русские террористы в очередной раз показали свое звериное нутро – ударные БпЛА били просто по жилым домам.

«Горят частные дома, есть удары по дворам и гаражам в одном из районов города!», – пишут в соцсетях местных жители.

Кроме того, сообщается, что в части города после атаки пропал свет.

Также появилась официальная информация от Одесской городской военной администрации.

«Враг вновь массированно атакует город. Поступают сообщения о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах», – написал глава ГВА Сергей Лысак.

На местах уже работают все оперативные и коммунальные службы. Информация о пострадавших уточняется.

По сообщениям Телеграм-каналов, один из «прилетов» приделся в пак Марка Твена – там образовалась большая воронка.

Подробности о последствиях атаки уточняются.

В 3:37 был дан отбой воздушной тревоги. Она длилась немногим более часа.