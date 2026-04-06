Ключевые моменты:
- В ночь на 6 апреля Одессу атаковали десятки ударных дронов, прозвучала серия взрывов.
- Наибольшая угроза – для Киевского района, Школьного, Радужного, Вузовского, центра города, порта и поселка Котовского.
- В 3:00 зафиксирована новая группа БпЛА в море, направляющаяся к городу.
- Есть «прилеты».
- Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
По данным мониторинговых каналов, наибольшая угроза в настоящее время сохраняется для жителей Киевского района города.
«411/Таирова внимательно;
В сторону Школьного (несколько минут назад жители этого микрорайона содрогнулись от мощных взрывов – ред.);
Черемушки/Фонтан/Аркадия;
Радужный/Школьный внимательно;
Толбухина, Краснова – в укрытие! Еще 7 шт.;
Школьный, Вузовский, Радужный и сити Центр – в укрытие!», – наперебой сообщают местные паблики.
Не стоит расслабляться и жителям центра, особенно порта, а также поселка Котовского.
Около трех часов ночи в акватории моря зафиксировали овую группу БпЛА – они взяли курс в ту же сторону.
Тревога продолжается. Не покидайте укрытий, а оставаясь дома, соблюдайте «правило двух стен» и не подходите к окнам.
Предварительно, есть «прилеты», но официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО в 3:44:
Русские террористы в очередной раз показали свое звериное нутро – ударные БпЛА били просто по жилым домам.
«Горят частные дома, есть удары по дворам и гаражам в одном из районов города!», – пишут в соцсетях местных жители.
Кроме того, сообщается, что в части города после атаки пропал свет.
Также появилась официальная информация от Одесской городской военной администрации.
«Враг вновь массированно атакует город. Поступают сообщения о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах», – написал глава ГВА Сергей Лысак.
На местах уже работают все оперативные и коммунальные службы. Информация о пострадавших уточняется.
По сообщениям Телеграм-каналов, один из «прилетов» приделся в пак Марка Твена – там образовалась большая воронка.
Подробности о последствиях атаки уточняются.
В 3:37 был дан отбой воздушной тревоги. Она длилась немногим более часа.